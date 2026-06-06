La ministra Bonell destaca el paper clau d’AINA en l’educació en valors en el seu 50è aniversari

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha participat aquest dissabte, juntament amb el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, i la ministra d’Afers Socials, Trini Marín, en l’acte commemoratiu del 50è aniversari d’AINA, una entitat que, per a Bonell, representa “molt més que unes colònies d’estiu: és una escola de convivència, de respecte, de solidaritat i d’estima pel país”.
Durant la seva intervenció, la ministra ha posat en valor la trajectòria d’AINA des de la seva creació l’any 1976, en un context d’una Andorra en plena transformació, i ha subratllat lcreació1976,a visió de mossèn Ramon, impulsor del projecte, “que va saber detectar no només una necessitat, sinó les persones que hi havia al darrere”. Bonell ha remarcat que, al llarg de cinc dècades, l’entitat s’ha consolidat com un referent educatiu i social al país, amb una empremta, profunda i sostinguda, en la vida de milers de persones.
En aquest sentit, la ministra ha destacat el paper d’AINA com a espai de creixement per a infants i joves, promovent valors com la responsabilitat, el compromís i el treball en equip, i n’ha reivindicat la plena vigència en un context social, marcat per la immediatesa i les relacions digitals. La ministra també ha reconegut la tasca de totes les persones que han fet possible el projecte i ha reafirmat el compromís de continuar impulsant iniciatives que contribueixin a l’educació integral, tot definint AINA com una història d’èxit, amb projecció clara de futur.
Un ampli programa d’activitats
La jornada commemorativa s’ha desenvolupat amb un ampli programa d’activitats que ha reunit unes 300 persones de generacions diverses vinculades a AINA. La celebració ha començat amb una eucaristia a l’església de Sant Serni de Canillo, presidida pel bisbe d’Urgell, Mons. Josep-Lluís Serrano, de la inauguració del nou parc infantil i d’un dinar popular. El programa continua a la tarda, amb la inauguració de l’exposició fotogràfica dels cinquanta anys de trajectòria a la sala del telecabina de Canillo; s’han organitzat activitats de retrobament, entre les quals una cadena humana entre el Casal Sant Serni i AINA i la presentació d’un pòdcast dedicat als àlbums de memòria de les colònies. La celebració es clourà amb un sopar de germanor i el tradicional foc de camp, símbol d’una obra educativa que, cinquanta anys després, continua plenament viva.