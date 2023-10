La Massana lluita contra la manca d’aigua amb el suport ciutadà

El dipòsit de Grau Roig que subministra aigua a la Massana (Comú)

El Comú de la Massana continua aplicant el pla de mesures per a garantir la distribució d’aigua potable, que inclou tres nivells, en base al volum d’aigua del dipòsit de Grau Roig. Es manté el nivell dos, ja que s’ha aconseguit estabilitzar el volum d’aigua que, en aquests moments, està al voltant del 25% de la seva capacitat.

El dipòsit de Grau Roig subministra més del 80% de l’aigua de la Massana, a través de diferents dipòsits secundaris. El dipòsit de Prat de la Coma, que s’abasteix amb la font de l’Escladella, subministra el poble de Pal; i, finalment, també hi ha la captació dels Hortons, que omple el dipòsit de Fenerols i subministra la zona de Sispony.

Durant el dia d’avui dissabte, s’ha estat transportant aigua de la xarxa de Pal a un dipòsit secundari del poble d’Arinsal (el dipòsit de Ribasol), de molt fàcil accés. Amb aquesta maniobra el que es pretén és poder disminuir la càrrega que suporta el dipòsit principal de Grau Roig, on no es pot accedir amb un camió-cisterna, ja que es troba al Parc Natural del Comapedrosa. Per tant, durant la jornada d’avui, les maniobres s’han fet a través de la mateixa xarxa de la parròquia.

Pel que fa als dies anteriors, s’ha reomplert un altre dipòsit secundari accessible per carretera, a la zona d’Anyós, amb aigua provinent d’Andorra la Vella i Ordino. El Comú de la Massana fa un agraïment públic als dos comuns, que de seguida van acceptar donar l’ajuda.

Les maniobres de reforçar aquests dipòsits secundaris està permetent disminuir la càrrega al dipòsit principal de Grau Roig.

Un altre aspecte positiu és la bona resposta ciutadana ja que de forma generalitzada s’han aturat els regs de tots els jardins de la parròquia, que són molt nombrosos. D’altra banda, també han aturat la seva activitat els rentadors de cotxes.

Pel que fa als hotels, estan informant de la situació als seus clients perquè entenguin la necessitat de racionalitzar l’aigua.

El Comú de la Massana agraeix la implicació de tothom per a superar aquest període de sequera extrema.

De moment, el Comú continuarà fent controls dels consums excessius d’aigua i mantenint les restriccions.

Al marge de la situació actual, generada per la sequera, s’està treballant en un pla d’enginyeria, amb diferents alternatives per a ampliar la capacitat de captació de la xarxa d’aigua de la Massana, que actualment depèn en gran mesura d’una única captació. D’aquesta manera es comptarà amb alternatives que permetran compensar les davallades en el cabal de les fonts, com està passant actualment.

Durant aquest mandat, el Comú de la Massana ha invertit 3,1 milions d’euros en la millora de la xarxa d’aigua, amb projectes com la captació dels Hortons, la reforma del dipòsit de Fenerols, el nou dipòsit de la Caubella, la reforma dels dipòsits del Puiol del Piu i Comes de Banyàs o la campanya de detecció de fuites, que ha permès detectar i reparar una desena de pèrdues d’aigua. A més, també s’ha instal·lat la telegestió del dipòsit de Grau Roig, que facilita molt el control dels nivells.