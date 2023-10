Miracle a la Bombonera: BC Andorra 92 – Obradoiro 89

Imatge del BC Andorra 92 – Obradoiro 89. Foto: D. Catalán / ACB

Més d’un pot arribar a creure que Nostra Senyora de Meritxell s’ha aparegut avui dissabte, dia 14 d’agost, al Poliesportiu del Govern d’Andorra. Exactament als últims 5 minuts del partit, per a aconseguir la segona victòria de la temporada, a l’ACB, aquesta vegada contra el Obradoiro (92-89).

El partit ha començat molt costa amunt, al primer quart, per a l’equip andorrà, els jugadors de Natxo Lezkano estaven molt espessos en atac, on només el base Markel Starks aconseguia bons llançaments i repartir bé el joc als seus companys, però les pèrdues de pilota eren novament el punt dèbil del conjunt tricolor que marxava 10 punts per sota a la fi del primer quart (23-13).

Al segon quart, quan pitjor anaven les coses per als de casa, amb un màxim avantatge de 14 punts per a l’Obradoiro, arribaven 2 triples d’Stan Okoye, un triple de Goudelock i de Tobias Borg, i una falta antiesportiva molt ben provocada per Okoye a favor dels andorrans, que feien ficar-se, i de quina manera, els tricolors dins del partit, marxant al descans només 3 punts per sota (35-38).

A la sortida de vestidors, al tercer quart, no podia faltar la ració “d’empanada andorrana”, que ja té per costum en aquest principi de temporada el conjunt de Natxo Lezkano. L’atac dels tricolors tornava a ser molt espès, mentre els gallecs ficaven tots els triples, veient l’anella com una piscina olímpica. La diferència en el marcador, a la fi del tercer quart, era molt preocupant, els gallecs tenien un avantatge de 17 punts de diferència (52-69).

Arribava l’últim quart i l’equip del Principat havia de procurar maquillar el resultat per la mitjana de puntuació (average) desfavorable amb els gallecs. A falta de poc més de 6 minuts per al final, la diferència ja era de 21 punts a favor del conjunt entrenat per Moncho Fernández, però, Nostra Senyora de Meritxell va “intercedir” a la Bombonera de la mà d’un Goudelock que es va posar l’equip a l’esquena amb els seus triples a l’últim quart i un Marin Maric que treia tota la ràbia i l’orgull, fent aixecar tot el pavelló del Govern amb el seu poder dins la pintura, en atac, provocant 2+1 decisius i en defensa provocant pèrdues de pilota dels jugadors de l’Obradoiro.

S’arribava a l’últim minut amb un marcador ajustat a favor dels andorrans i a la loteria dels tirs lliures finals, aquesta vegada el premi de la victòria ha caigut del quadre local, afortunadament (92-89).





L’últim quart (10′) frenètic del BC Andorra

40 punts

7/9 Tirs de 2

4/4 Tirs de 3

14/15 Tirs lliures

52 de valoració

Anotadors BC Andorra: Markel Starks (17), Tobias Borg (3), Nacho Llovet (7), Stan Okoye (13), Felipe dos Anjos (6), Andrew Goudelock (16), Mihajlo Andric (0), Rafa Luz (4), Adam Somogyi (10), Marin Maric (16).

Anotadors Obradoiro: J. Howard (14), Thomas Scrubb (12), Eric Washington (9), Artem Pustovyi (11), T. Trinkle (16), Fernando Zurbriggen (4), M. Blazevic (3), Roko Badzim (2), Rubén Guerrero (8), Álvaro Muñoz (10), Álex Suárez (0).