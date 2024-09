La Massana i la Creu Roja signen el conveni per a la posada en marxa del centre de dia de les Valls del Nord

Autoritats del Comú de la Massana i directius de la Creu Roja Andorrana en la signatura del conveni (Comú)

La cònsol de la Massana, Eva Sansa, i el president de la Creu Roja Andorrana, Josep Pol i Pedrós, han formalitat aquest dimecres, 25 de setembre, el conveni de col·laboració que permetrà crear el centre de dia per a la gent gran. De fet, les obres ja han començat i després de formalitzar la signatura els representants de les dues parts han realitzat una visita a les instal·lacions, situades a la segona planta de l’edifici dels Arcs.

Sansa ha remarcat la idoneïtat de la ubicació, al mateix edifici que el Centre de Salut i al centre de la Massana. El Comú ha fet la cessió de l’espai i es farà càrrec del consum energètic i d’aigua mentre que la Creu Roja porta a terme l’adequació del local i farà la gestió del servei.

Pol ha expressat la seva satisfacció per la creació d’aquest nou centre que permetrà ampliar la xarxa de la Creu Roja de tres a quatre equipaments. En aquests moments, el servei compta amb un 90% d’ocupació, com ha explicat el director de la Creu Roja, Jordi Fernández. Dels vuitanta-vuit usuaris, sis són de la Massana i un d’Ordino. En aquest sentit, la cònsol major ha assegurat que és molt important millorar el benestar de la gent gran i que puguin tenir aquest servei prop de casa, tant pel que fa a la gent de la Massana com d’Ordino. “Per això, hem decidit que es digui Centre de Dia de les Valls del Nord”, ha explicat Sansa.

El conseller de Benestar Social, Marc Jové, ha afegit que les noves instal·lacions permetran atendre una vintena de padrins.

El perfil d’usuari és una persona gran en situació de dependència o fragilitat que necessita atenció durant la jornada. El director dels centres de dia de la Creu Roja, Jorge Pérez, ha explicat que les noves instal·lacions comptaran amb professionals de diversos àmbits: infermeria, teràpia ocupacional, treball social, tècnics en cures auxiliars d’infermeria i podologia.

La durada del conveni és de deu anys tot i que és prorrogable mentre ho decideixin les dues parts.