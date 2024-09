El PS sol·licita al Govern els comptes i les subvencions del Comitè Olímpic Andorrà

La consellera general socialdemòcrata, Susanna Vela (PS)

El Grup Parlamentari Socialdemòcrata i el partit reclamen transparència als comptes del Comitè Olímpic Andorrà (COA). La presidenta suplent del Grup Parlamentari, Susanna Vela, i el membre de l’Executiva del PS Joao de Melo han ofert aquest dimecres una roda de premsa per a donar a conèixer les mesures que s’han dut a terme a nivell parlamentari respecte a aquest tema, així com fer una valoració de la situació.

Per la part legislativa, la presidenta suplent del Grup Parlamentari, Susanna Vela, ha entrat una demanda d’informació sol·licitant la documentació econòmica lliurada pel Comitè Olímpic Andorrà al Govern des del 2019 a data d’avui, sobre la concessió i el control de les subvencions i les transferències públiques, així com la justificació econòmica de subvencions com a beneficiari d’ajuts en matèria esportiva.

La consellera general també ha demanat la documentació lliurada pel COA al Govern en relació al pressupost i a les despeses resultants de la participació d’Andorra en els Jocs Olímpics de 2016, a Rio de Janeiro, de 2020 a Tòquio, i de 2024 a París, desglossat per despeses relacionades amb els esportistes, entrenadors i preparadors, així com les dels membres de la delegació. Finalment, Vela vol saber els imports de les subvencions del Govern al COA des de l’any 2019 a data d’avui on s’indiquin, per anys, les activitats a les quals van destinats aquests diners.

Vela ha posat èmfasi en el fet que els consellers generals no poden demanar la informació directament al COA, ja que és un organisme independent, i per tant ho han de fer a través del mecanismes que tenen amb el Govern. A més, ha lamentat la manca de transparència del Comitè Olímpic Andorrà i que no doni dita informació a través de la seva pàgina web i els ha encoratjat a comparèixer al Consell General “com han fet altres associacions i entitats”..

De Melo també ha afegit la importància de la transparència en un organisme com el COA perquè representa els esportistes del país, que se’ls prioritzi, i ha lamentat que no s’hagin utilitzat les places d’universalitat que hi havia disponibles “més tenint en compte el fet que els Jocs s’han fet a París i era un viatge assumible per a dur als nostres esportistes”. Els socialdemòcrates confien que la gestió millori amb la nova directiva.