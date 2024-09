Ànima, el Festival de Titelles d’Andorra, arriba a Encamp amb un gir en la programació per a tots els públics

Cartell del Festival de Titelles d’Andorra a Encamp (Comú)

Ànima, el Festival de Titelles d’Andorra, arribarà a Encamp del 2 al 10 de novembre amb un programa innovador per a tots els públics. I és que després de tots aquests anys atansant les titelles als més petits, “l’esdeveniment es reinventa i amplia l’oferta d’espectacles obrint les portes al públic juvenil i adult”, tal i com ha indicat la cònsol major d’Encamp, Laura Mas, durant la roda de premsa de presentació.

La cònsol major també ha destacat que “som referents en programació cultural per a infants i joves” i ara “fem un salt endavant amb una nova proposta singular a Andorra en la programació cultural, com són les titelles per a públic adult i jove”, a més, “tot mantenint la programació per al públic infantil”.

El festival compta amb la col·laboració d’Andorra Turisme i les Ambaixades d’Espanya i França a Andorra, amb les quals es duen a terme les sessions escolars per a alumnes dels diferents centres educatius del país. La cònsol major els ha agraït la continuïtat de la col·laboració a les dues ambaixades i a Andorra Turisme per “creure i apostar per aquest Festival i incorporar-lo en la cartellera cultural del país”.

Ambdós ambaixadors han presentat les obres que es fan en col·laboració (‘Apnée’, de La poisson soluble, i ‘La Maestra’, d’Anita Maravillas) i han celebrat les innovacions de l’edició d’enguay.

L’ambaixador de França a Andorra, Jean Claude Tribolet, ha assegurat que està “molt content” de com ha evolucionat el festival i ha “celebrat les innovacions que porta la 22a edició. Us felicito per mantenir la tradició de les titelles i, alhora, haver renovat el festival per a fer arribar aquest art a tots els públics”.

D’altra banda, l’ambaixador d’Espanya a Andorra, Carlos Pérez-Desoy,també ha volgut felicitar “al Comú i a tota l’organització d’aquest esdeveniment, perquè ja són moltes edicions i això mostra una continuïtat i una prova de l’èxit i la qualitat del festival, que s’ha fet gran”.





Inauguració, el 2 de novembre a les 20:00 h amb Dracula: Lucy’s dream

D’altra banda, el conseller de Cultura, Infància i Joventut, Joan Sans ha detallat tota la programació del Festival i manllevant les paraules de la directora del primer dels espectacles ha recordat que “el teatre de titelles és una forma que es reinventa constantment, que traspassa sense por els límits d’altres disciplines artístiques”, i ha afegit que “això precisament, és el que proposem amb Ànima i la seva programació d’enguany, traspassar la barrera i deixar de pensar que els titelles són només per a infants”.

Totes les obres del festival es faran a la Sala de festes del Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp i el programa començarà el 2 de setembre, a les 20:00 h, amb l’espectacle inaugural ‘Dracula: Lucy’s dream’, de la companyia Plexus Polaire.

L’espectador s’endinsarà en el famós mite de Dràcula a través d’una visió totalment diferent. La directora, actriu i diverses vegades premiada per les seves obres, Yngvild Aspeli ha creat una adaptació visual sorprenent inspirada en la història de Bram Stoker on el focus passa a centrar-se en les dones.

El programa continuarà amb les sessions escolars: el 6 de novembre, a les 11:00 h, hi haurà ‘El conillet que volia pa de pessic’, de Cacauet teatre. El 7 de novembre, a les 11:00 h, ‘Apnée’, de La poisson soluble. I el 8 de novembre, també a les 11:00 h, ‘La Maestra’, d’Anita Maravillas. Aquesta darrera obra tindrà un altre passi, a les 18:00 h, obert al públic major de 6 anys.

El 9 de novembre, a les 11:00 h, hi haurà ‘Anònims’, de Rauxa. Pensat per a públics majors de set anys. I el 9 de novembre, a les 20:00 h, ‘La Phazz’, de Zero en conducta, per a majors de 14 anys.

El festival finalitzarà el 10 de novembre, a les 17:00 h, amb ‘Eh Man He: La Mecànica de l’ànima’, de Zero en conducta, per a majors de 10 anys.

El programa complet es pot consultar aquí.

En total, el festival integra set obres i vuit passis. Les entrades per als espectacles oberts al públic ja estan a la venda i es poden adquirir aquí a un preu de 8 euros els adults i 3 euros els infants.





El nou concepte explora la titella contemporània i les disciplines artístiques

El conseller de Cultura, Infància i Joventut, Joan Sans ha explicat que “el format varia, però l’essència continua sent la mateixa: gaudir de l’art de les titelles sota tots els vessants”. Per tot, “animem a tothom a endinsar-se en aquesta art escènica que sorprendrà i molt al públic assistent”.

El nou concepte de festival aposta per explorar la titella contemporània i les seves interseccions amb altres disciplines artístiques, com la manipulació d’objectes, les màscares o la dansa; disciplines que fan de la titella i la seva posada en escena un art molt viu, cada cop més ric i en constant evolució per a oferir experiències innovadores, creatives i actuals.

Finalment, el conseller ha volgut agrair “el gran treball fet per part dels tècnics i de tota l’organització, que ha fet possible el festival”.