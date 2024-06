La Marxa 3 Nacions by BWT celebra la seva 44a edició amb gran èxit

Imatge de postal de la Marxa 3 Nacions 2024 (organització)

La 44a edició de la Marxa 3 Nacions by BWT s’ha celebrat amb èxit aquest dissabte. Si bé a la sortida la pluja ha fet acte de presència, el sol ha acabat sortint, i els corredors han pogut gaudir d’una gran jornada de ciclisme pels ports mítics que caracteritzen la marxa. Han pres la sortida més de 2.000 participants, que han tornat a pedalar en un recorregut únic per Espanya, Andorra i França

A les 7:30 hores del dissabte es donava el tret de sortida de la 44a edició de la Marxa 3 Nacions by BWT partint des de Puigcerdà i amb 140 quilòmetres per davant on s’han ascendit els dos mítics ports de muntanya: el Port d’Envalira i el Coll de Puymorens. La marxa ha sortit des de Puigcerdà cap a Ger, Bellver de Cerdanya, Martinet i fins a la Seu d’Urgell a 50 quilòmetres de recorregut pla, que han anat fent la primera selecció liderada pels ciclistes més en forma.

En el seu camí cap a Andorra, el pilot ha pogut tornar a gaudir dels túnels il·luminats gràcies a Acciona Energía, millorant així la seguretat dels participants.

Una vegada a Andorra, els ciclistes han pogut recuperar forces a l’avituallament d’Andorra la Vella abans d’iniciar l’ascensió a el Port d’Envalira, el principal repte del recorregut. En aquesta ascensió, els ciclistes ho han donat tot per a arribar fins a coronar a 2.407 metres d’alçada en el que és el pas de muntanya asfaltat més alt dels Pirineus. Els últims 6 quilòmetres del port eren cronometrats, i gràcies a Acciona Energía, els 100 millors nois i les 100 millors noies en aquest segment han entrat en el sorteig d’un val de 6 mesos gratis d’energia.

Després de coronar Envalira, segon avituallament del dia amb vistes inigualables, i tocava encarar el descens cap al Port de Puymorens, ja a França. Era la darrera ascensió del dia, els ciclistes han pagat l’esforç realitzat a Envalira, tot i que l’impuls d’estar cada vegada més a prop de meta els ha permès coronar i seguir baixant per la Tour de Carol en direcció Puigcerdà, on els esperava la meta. A la línia d’arribada, molts d’ells i elles entraven celebrant la fita, sabien que formaven part del mite de la 3 Nacions by BWT, i que havien estat protagonistes d’una edició increïble.

El millor temps en categoria masculina ha estat per Carles Serena i Aleix Biel (3:46:11) i en categoria femenina per Anna Jördens (4:18:20). Els temps complets es poden consultar aquí.

En total, han participat ciclistes de 24 nacionalitats, incloent països com Colòmbia, Estats Units, Singapur, Argentina i Uruguai, entre d’altres.