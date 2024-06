Satisfacció dels paradistes pel canvi d’ubicació del mercat de segona mà i intercanvi a Ordino

Algunes de les parades i públic que va apropar-se al mercat (Comú d’Ordino)

El Mercat AD300 de segona mà i intercanvi ha tancat les portes amb bones sensacions per part dels paradistes que estaven satisfets amb les vendes fetes i el canvi d’ubicació. Per primera vegada el mercat s’ha ubicat al centre del poble, a l’era de Casa Rossell i jardins, i això ha contribuït a fer que la gent “ho gaudeixi més”, ha indicat el conseller de Turisme, Dinamització i Esports del Comú d’Ordino, Jordi Serracanta.

Aquesta edició hi ha hagut 22 parades i no es descarta poder posar-ne alguna més en pròximes edicions, ja que 15 persones van quedar fora per manca d’espai. Al Mercat aquest any s’hi ha pogut comprar una mica de tot; des de llibres, elements de decoració, mobles i estris de cuina fins a roba i material esportiu.

El mercat va néixer l’any 2017 per a celebrar el dia del Mundial del Medi ambient i va tenir continuïtat tot i que arran de la pandèmia es va deixar de fer i l’any passat, a petició de les escoles a través del Consell d’Infants, es va reprendre.

Com a Reserva de la Biosfera totes aquelles iniciatives que promouen la reutilització dels objectes i la roba són positives i van en consonància amb Ordino. I no només això, “amb el canvi d’ubicació també es busca dinamitzar el centre del poble i sembla que ha anat bé”, ha explicat Serracanta aquest dissabte a la tarda.

El Mercat AD300 tornarà a la tardor, quan s’organitzarà una nova edició enfocada sobretot a reutilitzar material esportiu d’hivern.