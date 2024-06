La brigada del Camina Pirineus col·labora amb les escoles de la comarca que actuen com a vetlladors de la xarxa de senders

Alumnes de l’escola de Tuixent participant en les tasques de millora (CCAU)

El passat novembre, el projecte Camina Pirineus va iniciar una campanya per a buscar vetlladors dels senders. Aquestes persones s’encarreguen d’identificar i comunicar incidències que es puguin produir, a més de col·laborar de forma regular en la recuperació, el manteniment i la senyalització dels camins. La proposta ha estat rebuda amb entusiasme per les escoles de la comarca i s’han realitzat diverses sortides per a afavorir la corresponsabilitat dels alumnes en la conservació dels camins del territori.

Formar part del projecte Camina Pirineus com a vetllador o vetlladora d’un tram de camí és una tasca voluntària solidària per a la protecció mediambiental. En aquest sentit, des del Consell Comarcal es recalca que la sostenibilitat és una estratègia prioritària a l’Alt Urgell i, en conseqüència, la vetlla del territori n’és un factor clau.

Des de l’escola de Tuixent van detectar que es podia millorar l’accessibilitat a la carrerada d’en Miquel i el passat 20 de febrer una brigada del Consell Comarcal els va acompanyar i supervisar perquè poguessin fer una petita desbrossada i consolidar la senyalització.

També es van sumar al projecte els alumnes de l’escola Sant Esteve d’Alàs. El 4 d’abril la brigada del Camina Pirineus es va desplaçar fins allà i va ensenyar a l’alumnat quins són els treballs que s’han de fer per a mantenir i arreglar els camins i quines màquines s’han de fer servir.

Una altra de les accions que s’ha fet ha estat al camí que uneix el Pla de Sant Tirs amb la Vall de Tost. L’11 d’abril l’Escola del Pla van anar-hi acompanyats de la brigada per a aprendre quins son els treballs de manteniment, marcatge i desbrossada dels camins a peu. A més a més, van posar un banc de fusta en un turó des del qual es pot contemplar una panoràmica preciosa del paisatge de la comarca.

Per a finalitzar aquest cicle de sortides, l’Escola de Castellciutat ha estat aquesta setmana fent millores al camí d’accés a la Seu pel mirador de Castellciutat.

Camina Pirineus està finançat pels 19 ajuntaments i les 11 EMD de l’Alt Urgell, el Consell Comarcal, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Lleida i la Unió Europea a través del Fons europeu de desenvolupament regional.