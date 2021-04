La mandarina, menys propietats que la taronja?

Tant la mandarina com la taronja són fruites que contenen grans quantitats de Vitamina C, tot i que guanya en aquesta propietat, la taronja. Però no per això hem de considerar a la mandarina pitjor, perquè a part de la Vitamina C conté fibra, calci, ferro, magnesi, zinc, sodi, potassi, fòsfor,… Una llista de beneficis interminables i que la converteixen en una fruita nutritiva i supersaludable.

En vitamina A a més, supera a la taronja, i el fet que tingui menys acidesa, més dolçor i la seva polpa sigui més suau, es converteix en la preferida dels nens.

Entre els beneficis més destacats d’aquesta fruita es troben: l’ajuda al restrenyiment, l’equilibri hídric de les cèl·lules i la prevenció de malalties cardiovasculars, així com del càncer de còlon.

La mandarina és la fruita del mandariner, de la família de les rutàcies. Té un gran contingut d’aigua i una baixa aportació calòrica, en concret unes 43 calories per cada 100 grams. El seu origen se situa a la Indoxina i el sud de la Xina, on es tenen els primers registres del seu cultiu en el S. XII aC.

El seu nom prové del color de les indumentàries dels governadors de l’Antiga Xinesa (els mandarins).