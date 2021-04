5 claus per a aconseguir la repetició de compra en eCommerce

Aconseguir la segona compra en eCommerce per part del mateix client és una de les claus principals perquè funcioni com cal. Però la pregunta clau és, com aconseguir que un client torni a comprar?

Un client que et compra per primera vegada pot fer-lo per múltiples motius, entre ells, la sort. Per això la repetició de compra en eCommerce és clau. No és el mateix un client nou que un client que torna. I és aquí on ens juguem la possibilitat de fidelització.

El principi bàsic és que no pots fidelitzar sense conèixer bé al teu client. I a partir d’aquí, hi ha unes claus per facilitar-nos la tasca d’aconseguir la repetició de compra.

La primera: Un client que t’ha comprat no té per què estar content. Un qüestionari de satisfacció després de la compra podria ser una bona idea. La segona: Obtenir clients fidels implica invertir en fidelització. Mentre no perdis diners, fes el que sigui perquè un client et torni a comprar.

Una altra clau és que si no segmentes bé les teves bases de dades, no podràs fer una activitat personalitzada, i per això cal gestionar adequadament les teves bases de dades, per dissenyar una estratègia adequada. Una altra clau és utilitzar formats publicitaris que permetin el remàrqueting. I, finalment, parlar amb el teu client, que no mossega.

Si vols aconseguir la repetició de compra en eCommerce, surt a buscar al teu client, no esperis que decideixi tornar o no.

Per marketing4ecommerce.net