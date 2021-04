Què significa llegir?

Llegir per a mi és més que llegir. És obrir un llibre i no saber què trobar dins. És una experiència increïble.

Des del primer moment, en veure la tapa, en llegir el títol, la imaginació es posa en acció. Llegir et porta a parts de món que mai visitaràs, et fa conèixer persones increïbles i adonar-se que aquesta persona és un amic, és un familiar, fins un mateix. Llegir et porta aventures que mai vas pensar de fer, et fa sentir emocions que sempre has volgut experimentar. Llegir et pot fer plorar o riure res fora del comú, però? creies que podies riure en aquesta situació? Podries plorar pel mateix que vas plorar en aquesta escena en la realitat? Jo no ho crec. A part T’imaginaves que podria existir tal història.

Potser et serveixi saber que la gent que llegeix té el seu propi món d’imaginació desenvolupat i construït a través de les seves lectures. I potser, aquí, asseguts com els veus, amb la mirada fixa en el paper com amb la ment en blanc, s’estan divertint molt més que vosaltres aquí, parlant malament d’ell o simplement jugant o fent la cosa que més t’agradi. Potser t’avorreixi llegir, potser vosaltres no ho experimentareu. Potser estiguis dient a mi no em va passar això o aquest dient un cop. Potser sí, potser, no. L’avantatge és que jo que llegeixo llibres i experimento totes aquestes coses que he descrit, puc veure les coses des de diferents punts de vista i puc imaginar-me també que estàs llegint això perquè t’interessa la lectura, i si no us interessa, espero que a partir d’ara t’interessi, i si ja ho has intentat i no va funcionar, intenta-ho.

Crec que la lectura actualment en la nostra societat és fonamental. Una persona a través de la lectura pot crear les seves pròpies històries, tot i seguir un guió. Cada un és el director de la seva pròpia pel·lícula mental. Jo personalment ho faig per això, per poder crear les meves històries.

També és una cosa molt important per a tots, ajuda a adquirir molts coneixements o millorar els que teníem anteriorment. D’altra banda, la majoria de les persones que llegeixen contes, novel·les, textos, etc, tenen menor probabilitat de cometre errors ortogràfics en escriure a causa de la memòria visual. Al mateix temps ajuda a ampliar la imaginació i la manera de pensar d’un mateix. Ens permet obrir la nostra ment, deixar-nos portar per la nostra imaginació. A través de la lectura podem aprendre sobre diferents formes d’expressar els nostres coneixements, sentiments, emocions.

Gràcies a la lectura la humanitat pot subsistir en el temps, transmetent així, els coneixements de generació en generació.

Gràcies a la lectura un pot viatjar, aprendre, somiar, enamorar-se, plorar, riure, odiar, comunicar-se, expressar-se, descarregar-se.

Llegir és imaginar altres mons, compartir experiències que mai haguéssim tingut, omplir el nostre temps amb aventures, fantasies, fets reals. Llegir no només ens permet compartir tot amb un amic i nosaltres mateixos.

Llegir és viure.