Dos morts per allaus, un a Baqueira Beret i, un altre, a Cerler

Un esquiador ha mort aquest diumenge després que havia quedat atrapat per una allau en una zona fora de pistes a l’estació de Baqueira Beret. Segons han informat els Pompièrs d’Aran i els Mossos d’Esquadra, l’avís de l’accident s’ha rebut poc abans de les sis de la tarda (17.55 h), quan ja feia una hora que s’havien tancat els remuntadors.
Per causes que ara s’investiguen, hi ha hagut una allau al sector de Dossau, la zona situada més al nord de l’estació i a prop del Pla de Beret i de Montgarri. Un guia de muntanya ha donat l’avís que havia trobat un esquiador atrapat a la neu. Quan els bombers aranesos han arribat a la zona, s’han trobat l’home amb una aturada cardiorespiratòria. Tot seguit l’han traslladat a l’Espitau Val d’Aran, a Vielha, però finalment no li han pogut salvar la vida.
Des d’aquestes mateixes fonts han explicat a 3CatInfo que la víctima hauria arribat a la zona després de pujar amb el telecabina Dossau i des d’allà s’hauria desplaçat al barranc de Laveja, una zona a prop de les pistes, però que en tot cas està senyalitzada com a fora pista.
A més a més, els equips d’emergències han informat que continuen la recerca perquè no descarten que hi hagi un segon esquiador sepultat, atès que a la mateixa zona hi han trobat un altre parell d’esquís.
Un altre mort per allau a Cerler
A aquest succés cal afegir-hi una altra allau mortal que hi ha hagut a prop de la Val d’Aran. Concretament, a tocar de l’estació d’esquí ribagorçana de Cerler, també en una zona fora pistes. En aquest cas els equips de rescat han trobat la víctima al barranc de Puimastre, al costat sud de l’entorn del domini esquiable de la vall de Benasc.
El butlletí de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya ha confirmat aquest diumenge que el risc d’allaus a la Val d’Aran i al nord del Pallars Sobirà és a data d’avui marcat (nivell 3 sobre 5). Aquest grau de perill ja s’havia comunicat en l’actualització del dia abans, dissabte, fruit de les darreres nevades i després que fins divendres estava entre els nivells moderat (2) i marcat.
A d’altres zones del Pirineu català, com l’Alta Ribagorça, la Vall Fosca i alguns punts del vessant nord del Cadí i el Ripollès, s’havia avisat directament de perill fort (4). Per tot plegat, durant tot el cap de setmana Protecció Civil havia desaconsellat totalment fer activitats de muntanya fora de les zones controlades, que són bàsicament les pistes d’esquí abalisades. La recomanació, encara vigent, inclou les zones fora pista.