La Jonca celebra els 20 anys de la seva creació amb el concert ’20 anys d’emocions»’

La Fundació ONCA, organitza el concert de celebració del vintè aniversari de la creació de la Jove Orquestra Nacional de Cambra d’Andorra (Jonca), que es durà a terme el diumenge 19 de setembre, a les 12 h, a l’Auditori Nacional d’Andorra. Les entrades es poden comprar a partir d’avui a les 15 h, a través de la pàgina www.onca.ad.

La producció, titulada 20 anys d’emocions, anirà a càrrec de la Jonca i comptarà amb la col·laboració de músics de l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA), sota la direcció del director artístic de la Fundació ONCA, Albert Gumí.

Per a Albert Gumí, “celebrar vint anys de trajectòria de la jove formació és un orgull i voldria agrair sincerament la iniciativa de Gerard Claret, que el 2001 va dissenyar una jove orquestra com a plataforma de formació complementària a la gran tasca executada per les escoles de música del Principat. Brindar espais de trobada, de convivència musical, on els professionals comparteixen el seu coneixement amb els joves estudiants, és un creixement a dues bandes. Per a Andorra és important continuar potenciant la Jonca com a eina que possibilita als joves músics del país fer un treball musical d’excel·lència i que és alhora un trampolí per seguir els estudis superiors i professionalitzar-se tal com han fet molts dels membres actuals de l’ONCA“.

El programa compta amb diferents compositors que plantegen un recorregut històric que va des de l’exuberant força de les danses del barroc francès de Rameau fins a l’alegria de la Fiddle dance de Fletcher (compositor de principis del segle XX), passant per la lluminositat d’una de les simfonies de joventut de Mozart i la tendresa del Schubert més íntim.

El concert es durà a terme seguint totes les mesures de seguretat derivades de l’emergència sanitària i l’aforament és limitat. Les entrades es poden adquirir, al preu de 5 euros per localitat. No hi haurà venda de localitats el mateix dia del concert.

L’actuació compta amb la col·laboració de la Fundació Anna Riera, entitat destinada a la promoció de la formació de joves intèrprets.