Tret de sortida a la Setmana de Caça de l’Isard amb més caçadors i un màxim de 165 captures permeses

En marxa la setmana de la caça de l’isard. La comissió de seguiment ha fixat en 165 les captures permeses. Hi prenen part 601 caçadors, 25 més que l’any passat, que busquen el millor exemplar per les muntanyes d’Andorra.

Aquest diumenge, a 2.300 metres d’altura la colla de la Coma del Mig, formada per 11 persones, s’han distribuït al llarg de la vall d’Arcalís i han aconseguit veure fins a 10 isards.

De moment no hi ha hagut cap caça, perquè generalment els isards que s’han detectat eren femelles amb cries.

El president de la Federació de Caça i Pesca, Josep Maria Cabanes, explica que per fer caça selectiva és molt important fer servir un telescopi. Aquest ajuda a avaluar les banyes de l’animal, per saber si és mascle o femella, si són grans o no, i l’edat. Factors que determinen si és òptim.