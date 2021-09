L’estiu ha estat lleugerament més sec i càlid a l’Alt Pirineu

Aquest any, l’estiu ha estat lleugerament més sec i càlid de l’habitual a l’Alt Pirineu i Aran, segons el balanç que ha presentat aquest dimarts el Servei Meteorològic de Catalunya. A efectes de meteorologia, les dades d’aquesta estació es mesuren de l’1 de juny al 31 d’agost.

L’informe publicat per l’SMC apunta que a la Seu d’Urgell i a tota la plana de l’Urgellet la temperatura mitjana s’ha mogut entre els 20 i els 22 graus. A cotes més altes (per damunt dels 1.000 metres) ha estat al voltant dels 15º; i a les més baixes (al sud de la comarca), a prop de 25º. A bona part de l’Alt Urgell, hi ha hagut una diferència d’entre 1 i 2 graus respecte de la mitjana històrica de dades a l’estiu. El mateix ha passat a la majoria de municipis de la Cerdanya i el Pallars Jussà. Als municipis més al sud, com Oliana i Coll de Nargó, la diferència ha estat de prop de 3 graus.

En canvi, a l’entorn de la serra del Cadí els valors han estat molt semblants als habituals per l’època, com també ho han estat a tota l’àrea del Parc Nacional d’Aigüestortes, a l’extrem nord de l’Alt Urgell i a la plana de Cerdanya. De fet, la part central d’Aigüestortes és l’únic punt de Catalunya on els termòmetres han estat per sota de la mitjana habitual.

Per mesos, al juny i a l’agost és quan hi ha hagut més diferència sobre les dades històriques a l’Alt Pirineu i Aran, mentre que al juliol es van quedar en la línia habitual, o fins i tot per sota en el cas del Pallars Sobirà, l’Alta Ribagorça i l’Aran.

Contrastos marcats al juliol



A Catalunya, els valors més superiors a la mitjana s’han registrat a l’àrea del Montseny (al límit entre Osona i el Vallès Oriental) i també a l’Alt Empordà, amb augments de més de 3 graus respecte de les dades habituals.

En tot cas, aquestes mitjanes han estat marcades per forts contrastos, amb una intensa onada de calor a final de juliol que va anar seguida d’una dràstica baixada de temperatures, la qual el 31 de juliol ja va portar les primeres nevades febles de la temporada als cims del Pirineu. Després d’aquests dos episodis, l’agost ha estat marcat per uns valors normals per l’època.

Menys pluja, tret del sud de Catalunya

Pel que fa a l’altre gran indicador, la precipitació, s’ha quedat per sota la mitjana a quasi tot el Pirineu, amb l’única excepció dels municipis de Puigcerdà, Llívia i Sort. A bona part de l’Alt Urgell s’ha recollit entre 75 i 150 l/m2, tot i que a les muntanyes que limiten amb el Pallars Sobirà i a la zona del Cadí s’ha arribat fins a 250. Tot i això, a tota la comarca la xifra s’ha quedat per sota de l’habitual: un 20% inferior al nord de la comarca i un 40% al centre i al sud, tot i que amb puntes del 50% menys de pluja a l’entorn de la serra d’Aubenç. El mes més sec ha estat l’agost, mentre que en canvi al juny i al juliol molts municipis, entre ells la Seu, van rebre més pluja de la normal.

L’anomalia de més del 20% també s’ha produït a la resta de l’Alt Pirineu i Aran, especialment al Pallars Jussà i als cims del Pallars Sobirà i l’Aran. A la resta de Catalunya, l’estiu ha estat especialment sec a l’àrea de Barcelona i a l’Alt Empordà, on hi ha hagut fins a un 75% menys de pluja de l’habitual. En canvi, al Camp de Tarragona i especialment a les Terres de l’Ebre han rebut força més pluja de l’esperada (entre un 100% i un 150% més, amb puntes de fins al 200%). A més, les dades (fins al 31 d’agost) no inclouen la tromba d’aigua que va afectar les comarques ebrenques dimecres passat, 1 de setembre.

Menys irradiació solar tot i la calor

Finalment, l’SMC ha destacat que, tot i l’onada de calor que hi ha hagut, aquest estiu hi ha hagut menys irradiació solar. La variació ha estat al voltant del 10% a quasi tot el país, també al Pirineu, però arriba al 20% al Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i alguns municipis de les Guilleries i la Vall de Camprodon.