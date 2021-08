La JOCAND posa a la venda les entrades del nou espectacle ‘Arrels d’arreu’

La Jove Companyia Nacional d’Andorra emparada per l’Escena Nacional d’Andorra, posa a la venda les entrades d’Arrels d’arreu, la nova producció de la companyia. Un espectacle de creació dirigit per Ester Nadal al voltant de la identitat i la memòria dels avis i les àvies.

Aquest serà el segon muntatge de la primera promoció de la JOCAND, després de la tercera onada. La representació tindrà lloc el 4, 5 i 11 de setembre al Teatre de Les Fontetes de la Massana, en els horaris següents:

Dissabte 4, a les 20 h.

4, a les 20 h. Diumenge 5, a les 19 h.

Dissabte 11, a les 20 h.

Les entrades es poden adquirir a partir d’avui a www.codetickets.com

El preu de l’entrada per als joves fins a vint-i-un anys és de 3 €, per als joves fins a trenta anys, de 5 € i l’entrada general és de 12 €.​

Sinopsi Arrels d’arreu

Arrels d’arreu és un espectacle de creació dirigit per Ester Nadal, una mirada cap a la generació dels avis i les àvies. Les seves músiques, les seves maneres de fer per a ser conscients que no hi ha tantes diferències; que la forma ha pogut canviar, però en el fons els anhels i desitjos continuen sent els mateixos. I així com fa la tradició japonesa del Kintsugui, volem convertir aquesta escletxa o ferida entre dues generacions en una valuosa i bonica cicatriu posada en relleu amb or.

L’espectacle posa en escena anècdotes i vivències quotidianes, petites, personals i intransferibles per a veure que tenim el tresor a tocar, dins nostre, al nostre arbre genealògic. I que la nostra identitat la fem present quan teixim amb la presència conscient dels que van ser, nosaltres mateixos i amb els que seran.

Aquest és un espectacle per a retre homenatge a algunes persones, avis i àvies que ja no hi són i també a aquells i aquelles amb qui encara podem passar una tarda o llargues hores xerrant i preguntant, i sobretot per a retre’ns homenatge a nosaltres mateixos, a cada una de nosaltres des de la consciència que som ARRELS D’ARREU, dels que s’han desplaçat per a venir aquí, dels que van haver de marxar a buscar el pa a altres terres i som llavor del que explicaran els nostres néts i les nostres nétes de nosaltres.

Jove Companyia Nacional d’Andorra ( JOCAND )

La JOCAND és un projecte de la Fundació ENA impulsat per L’Animal Escola de Teatre, una companyia nacional estable de joves entre els 16 i 21 anys que neix per a apropar el teatre als joves. La companyia, que agrupa diferents joves amb inquietuds artístiques vinculats a les arts escèniques, vol ser una plataforma que permeti adquirir una vivència i experiència professional i té com objectiu establir un pont entre els estudiants de teatre i el món professional.

La direcció artística del projecte està a càrrec de Juanma Casero i Irina Robles amb el suport de l’Escena Nacional d’Andorra.