L’Aquaparc d’estiu tanca la temporada amb prop de 4.000 usuaris

L’Aquaparc d’estiu ha acollit aquesta temporada prop de 4.000 usuaris. La instal·lació, que per tercer any consecutiu ha ofert una alternativa d’oci refrescant a l’Estadi comunal Joan Samarra Vila, ha incrementat la freqüentació respecte a l’estiu passat, quan es van registrar unes 3.000 entrades.

L’Aquaparc ha ampliat aquest any els dies d’obertura i ha estat en funcionament entre el 6 de juliol i el 21 d’agost, 15 dies més respecte a les edicions passades. També ha estat en marxa tot el cap de setmana de la Festa Major d’Andorra la Vella.

Enguany la instal·lació ha ofert dos espais diferenciats, amb inflables d’aigua, tallers i jocs d’aigua per a infants i per a adolescents amb l’objectiu de donar resposta a les diferents necessitats. Novament s’han establert dos torns al matí i dos torns a la tarda, amb un sistema de reserves prèvies per internet per a garantir espai i limitar aforaments, i desinfeccions constants dels espais.

A més dels infants i joves que han participat en els casals d’estiu i les Escoles esportives organitzats pel Comú, hi ha hagut prop de 1.200 usuaris particulars que han assistit aquest estiu a l’Aquaparc.