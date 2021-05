La incidència del coronavirus a la Seu i l’Alt Urgell continua baixant

La incidència de la COVID-19 a la Seu d’Urgell i a la comarca continua baixant i registra les dades més baixes dels darrers mesos. Segons l’actualització de dades, a l’Àrea Bàsica de Salut de la Seu, la velocitat de transmissió del virus ja és de només 0,27 (quatre cops per sota del límit recomanat) i el risc de rebrot se situa a tan sols 49 punts, cosa que significa una incidència mínima. A l’Alt Urgell, aquests dos indicadors estan a 0,51 i a 88.

Paral·lelament, el Sant Hospital està des d’aquest dimarts sense cap ingressat per coronavirus, el percentatge de positivitat dels nous tests és de tot just un 3,83% i a la Seu hi ha un sol grup escolar confinat, que suma 9 alumnes. Quant a la vacunació, el percentatge de població de l’Alt Urgell que ha rebut la primera dosi s’apropa als quaranta punts (38,7%), amb un total de 7.630 persones. La segona dosi l’han rebut 3.530 habitants (19,6%).

A la Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i Aran, les dades també són les millors del que va d’any, amb una Rho7 de 0,68, un risc de rebrot de 78 punts i una positivitat del 2,79%. Destaca un dia més l’Alta Ribagorça, on la incidència és nul·la (0) en tots els indicadors, i el Pallars Sobirà, amb una Rho7 de 0,28. En canvi, a la Cerdanya, el Pallars Jussà i l’Aran ha repuntat la velocitat de transmissió, tot i que el risc de rebrot s’hi manté baix (a 124, 37 i 86 respectivament). Sumant els hospitals de Puigcerdà, Tremp i Vielha, la xifra d’ingressats per COVID-19 s’ha reduït a 7.

Mantenir les mesures de prevenció

El president de la Fundació Sant Hospital i alcalde de la Seu, Jordi Fàbrega, ha celebrat que ara mateix hi ha una “molt bona evolució” sense excepcions, tant a la Seu com a l’Alt Urgell, l’Alt Pirineu i Catalunya. En tot cas, des del centre mèdic urgellenc recorden que el virus no ha desaparegut i que cal mantenir les mesures elementals de prevenció (mascareta, higiene de mans, distància entre persones, prioritzar espais ben ventilats complir la quarantena en cas de positiu o contacte directe), a més a més de seguir avançant en la vaccinació.