El Comú d’Encamp aprova la primera revisió del Pla d’Urbanisme d’Encamp

El Comú d’Encamp ha aprovat la primera revisió del Pla d’Ordenació i Urbanisme de la parròquia, aprovat l’any 2006. El tràmit de revisió es va iniciar el mandat passat i el Consell de Comú d’avui ha realitzat la seva aprovació definitiva, després que el passat 12 de maig el Govern acordés l’aprovació prèvia. El procediment de revisió finalitzarà amb la corresponent publicació al BOPA, i en paraules de la cònsol major, Laura Mas, “l’aprovació permetrà que els projectes de construcció, per exemple d’habitatges de lloguer, ja puguin entrar els permisos per iniciar les obres, ja que, s’estava esperant l’aprovació definitiva de la revisió del POUPE per fer-ho”.

La revisió del planejament no ha suposat grans canvis respecte al Pla inicial, principalment incorporacions de caràcter tècnic, adaptacions pel compliment de la LITECC, o per exemple, a la zona del centre d’Encamp, els nous edificis hauran de tenir una separació mínima entre ells de 3 metres, millorant la visibilitat, il·luminació i ventilació entre edificacions. La revisió també ha incorporat aclariments al voltant dels usos. La informació relativa al POUPE està disponible al Departament d’Obres Públiques i Urbanisme del Comú d’Encamp.

El nou Pla d’Ordenació i Urbanisme de la Parròquia d’Encamp (POUPE) genera molts dubtes als consellers del Partit Socialdemòcrata + Independents, que els han dut a votar-hi en contra. D’entrada, “no hi hem pogut intervenir”, ha recalcat el líder socialdemòcrata, David Rios, i per seguir, es permetran edificis “molt més alts, però que no es podran tocar entre ells excepte a la planta baixa”, construir a Grau Roig i al Pas de la Casa, davant de les pistes d’esquí, es podrà fer “un mur d’edificis de 18 metres d’alçada“.

Amb tot plegat, Rios ha valorat que “caldria més reflexió” i que “s’hauria de preservar el màxim possible l’entorn, especialment a la zona de Grau Roig. En aquest sentit, el conseller comunal Enric Riba ha opinat que allí es corre el risc de “matar la visió” que hi tenim.

D’altra banda, Rios també ha defensat que, malgrat que la majoria facilita informació, el POUPE està configurat per “centenars i centenars” de pàgines, i d’informació “tècnica i feixuga”, i amb els vuit dies que han tingut és “impossible” treballar-lo amb profunditat.

El Consell de Comú del mes de maig ha aprovat també la nova ordinació reguladora sobre l’accés rodat a la Vall del Madriu, que s’ha treballat de forma coordinada per unificar els mateixos criteris a les quatre parròquies integrants de la Vall del Madriu, Encamp, Andorra la Vella, Sant Julià de Lòria i Escaldes-Engordany. Tal com ha explicat el cònsol menor, Jean Michel Rascagnères, Encamp ha estat la primera parròquia a aprovar-la, i un cop l’hagin aprovat les altres tres parròquies, es farà la corresponent publicació. El cònsol menor ha manifestat que “és un pas endavant per seguir impulsant i preservant la Vall com a Patrimoni Mundial de la UNESCO”.

Un altre dels punts informats, durant la roda de premsa posterior a la sessió del Consell de Comú d’avui, ha estat la remodelació tecnològica i la millora del servei de manteniment dels aparcaments comunals que, aprofitant la posada en servei de més de 100 places noves a la parròquia, amb els aparcaments del carrer de la Vena i a les Bons aquest estiu, s’ha adjudicat la compra de la maquinària per aquests aparcaments, el manteniment dels 16 aparcaments de la vila d’Encamp i la millora tecnològica de la maquinària i del sistema de gestió del servei d’aparcaments comunals, com per exemple, millores en la digitalització, en el programari de gestió dels abonats, els tiquets amb lectura QR, etc. El contracte s’ha adjudicat per un import de 344.195,11 euros a l’empresa UTE Prodomo-Tecnologia Capital.