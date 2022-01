La importància de ser optimista

L’optimisme és fonamental per mantenir la motivació, si no hi ha il·lusió, no hi ha motivació. Això és així per a qualsevol aspecte de la nostra vida, ens empeny cap a l’acció. Si volem canviar de feina, millorar en l’actual, trobar parella sentimental, començar qualsevol repte, etc.

Ser optimista és el concepte clau i per aconseguir-ho primer hem de saber quin locus de control tenim, si l’intern o l’extern. El primer és quan entenem que el nostre esforç és la part més important per aconseguir els objectius i el segon és quan pensem que la nostra aportació és mínima o quasi nul·la. És a dir, que tot depèn de la sort o dels altres, de les influències socials que puguem tenir o de que l’univers no conspiri contra nosaltres. Això últim s’anomena pensament màgic, és quan pensem que les coses s’aconsegueixen del no res, que algun ser superior ens les ha donades per ser bones persones. És la creença de què desitjant molt les coses, s’acaben aconseguint. Encara que sembli irrisori, hi ha molta gent què així ho veu, deixen el seu destí en les mans del altres.

Ara, tenint l’intern és quan l’optimisme es manté en el temps i s’ajunta amb la il·lusió d´aconseguir els propòsits marcats, entenem que una bona part està entre les nostres mans. Igualment, encara que no ho aconseguim, la frustració sorgida serà mínima i de curta durada perquè valorem l’aprenentatge i l´experiència viscuda mentre ho intentàvem. El nostre nivell cultural s’ha incrementat i sense dubte la nostra autoestima ha millorat.

Dit d’una forma diferent, amb l’extern és molt fàcil frustrar-se i perdre autoestima ja que convida a l’abandó de qualsevol objectiu personal. Si pensem que la nostra aportació és nul·la, ens tornem submisos, deixem de ser objectius i entrem en la dependència emocional cap als altres. Creurem que sense ells no tenim valor i què som incompetents. Aleshores, no oblidis mai l’esforç què has fet per aconseguir el teu estil de vida, no tothom ho aconsegueix. Tu per contra ho has fet!

