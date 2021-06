La Germandat de Sant Sebastià de la Seu lliura 40 maletes tèrmiques per a menjar al Sant Hospital

El germà major de la Germandat de Sant Sebastià de la Seu d’Urgell, Climent Miró, juntament amb els vocals d’aquesta entitat, Antoni Gasset i Josep Canelles, han lliurat aquest divendres a la tarda 40 maletes porta menús que serviran per fer arribar els àpats que es cuinen a la Fundació Sant Hospital (FSH) a persones grans que viuen soles i tenen dificultat per cuinar.

Aquestes maletes tèrmiques les han rebut el gerent de la FSH, Francesc Guerra, i el cap de cuina de l’hospital, Ramon Clotet, que han agraït a la Germandat aquesta aportació solidària.

“Amb aquesta donació, la Germandat de Sant Sebastià -present a la Seu d’Urgell des de 1.855- continua amb la seva tasca de donar suport també en temps de pandèmia”, ha explicat Climent Miró, germà major d’aquesta entitat. La Germandat ha invertit 2.500 euros per a la compra d’aquestes maletes porta menús.

Per la seva part, la regidora de Serveis socials, Salut i Gent Gran de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Marian Lamolla, ha manifestat el seu agraïment a la Germandat per aquesta nova donació per part de la Germandat “perquè permet millorar el servei que fa més de vint anys que s’està prestant a les persones grans més vulnerables, que són les que viuen soles i tenen dificultats en temes d’alimentació”.

Les maletes tèrmiques permeten que el menjar distribuït a domicili arribi en condicions de temperatura perquè no faci falta escalfar-lo. Aquests àpats a domicili tant es reparteixen al matí per dinar com a la tarda per sopar als domicilis de les persones grans a qui es destina aquest servei.

Aquesta col·laboració s’emmarca en el projecte ‘Àpats a domicili’ en el que hi participen la Fundació Sant Hospital, Servis Socials i l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.