Vallnord ja ha obert el Refugi del Comapedrosa per a aquesta temporada d’estiu

Comença la temporada d’estiu a Vallnord – Pal Arinsal. Aquest cop, l’estació l’inaugura amb la obertura del Refugi del Comapedrosa, que seguirà obert durant tots els dies dels mesos estivals fins al 12 d’octubre.

El refugi, ubicat a 2.265 metres i al costat de l’Estany de les Truites, ofereix una capacitat d’acollida natural de fins a 48 persones amb una distribució de 4 habitacions i un protocol COVID ben definit. Com l’any passat, el Refugi estarà cuidat per un equip de guardes format i coneixedor de la normativa i tot el patrimoni del Parc Nacional de les Valls del Comapedrosa. Destacar que el Refugi és un punt de seguretat davant les inclemències meteorològiques o de dificultat per als usuaris. Però a la vegada també és un punt de referència d’avituallament i de descans per als excursionistes, muntanyencs i un gran punt d’informació.

Pel que fa els accessos, Vallnord – Pal Arinsal ofereix una alternativa molt accessible a través del telefèric. Amb aquest, els usuaris podran arribar al sector d’Arinsal i pujar fins la Portella de Sanfons, per des d’allà baixar fins al Refugi. És tracta d’un accés més fàcil i no tant exigent com la pujada des del poble d’Arinsal.

A través del web de vallnordpalarinsal.com i del refugicomapedrosa.ad, els usuaris podràs realitzar les seves reserves per pernoctar o gaudir d’un àpat.

L’equip de l’estació recull un total de 195 kg de brossa

Com ja és tradició, Vallnord – Pal Arinsal va realitzar ahir, dia 3 de juny una recollida de brossa a les seves muntanyes. En la 9a edició s’ha comptat amb la participació de més de 70 treballadors, on s’ha recollit un total de 195 kg de brossa. L’any anterior, es va recollir un total de 213 kg.

Bike Friday esgotat en una hora

Un total de 1.000 forfets de dia amb un 50% de descompte s’han posat a la venda aquest matí. Els forfets han estat a un preu de 15,50 € la unitat i cada usuari ha pogut obtenir fins a 5 unitats.