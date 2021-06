Padreny aposta per crear espais per a la participació dels joves en els parlaments nacionals

Roger Padreny ha participat a la reunió del Grup d’Amics de la Joventut i la Seguretat (GoFYS) que ha tingut lloc en format online sota el títol “On enchancing Civic and Political participation of Youth”. En la seva intervenció, emmarcada en la Sessió II sota el títol “Youth civic and political engagement initiatives from participating States”, el conseller general ha explicat que des d’Andorra s’està treballant en una Proposta d’Acord sobre Joventut de forma consensuada i amb les aportacions de la societat civil i de tots els partits polítics amb i sense presència parlamentària.

En aquest sentit s’ha mostrat partidari de crear, dins dels parlaments nacionals, espais d’oportunitats per promoure la participació dels joves tal i com s’ha fet en aquesta iniciativa. Padreny també ha defensat el reconeixement dels joves com a interlocutors creïbles i vàlids per participar en qualsevol debat.

Fundat el 2015, el Grup d’Amics de la Joventut i la Seguretat (GoFYS) és un fòrum amb seu a Viena centrat en impulsar l’agenda de la Joventut i la Seguretat dins de l’OSCE i tota la seva àrea d’influència. El grup proporciona un entorn informal per debatre, ressaltar i fomentar la participació significativa de dones i homes joves en les 3 dimensions de l’OSCE: la política-militar, l’econòmica i mediambiental i la dimensió humana.

Des del gener de 2021, el grup està co-presidit per Espanya, Kirguizistan i els Estats Units d’Amèrica. Es realitzen reunions de GoFYS tres vegades a l’any, cada reunió és presidida per un copresident diferent.