Les Andbank GSeries estrenen la temporada 2025 amb més de 60 participants a la G2

L’emoció torna a estar assegurada, aquest dissabte, al Circuit Andorra – Pas de la Casa (Andbank GSeries)

Les Andbank GSeries 2024-2025 tornen a l’acció amb la disputa de la segona cita, que encara ha millorat l’índex de participació de la G1, corroborant així la gran afluència de pilots que està caracteritzant un any més al campionat per excel·lència de curses sobre gel. El Circuit Andorra – Pas de la Casa inaugura aquest cap de setmana el calendari de competicions, tot reunint un impressionant elenc de més de 60 pilots de cinc nacionalitats diferents, que seran partícips d’un format diferent al de la prova inicial de les Andbank GSeries 2024-2025.

Dissabte, l’acció a pista estarà centrada al llarg de la tarda en els Giand i els Side by Side, que s’alternaran en aquesta ocasió. Diumenge, des de primera hora del matí, arribarà el torn pels Renault Clio Rally5 del Clio Ice Trophy i dels SpeedCar, la nova categoria que tot just s’acaba d’incorporar al campionat patrocinat per Andbank, Hiper Pas, River Andorra, Visit Encamp i Andorra Business.

Amb aquest format ideat per a la G2, que feia diversos anys que no s’aplicava a les Andbank GSeries, el públic podrà gaudir de dues jornades de competició al Circuit Andorra – Pas de la Casa, on reapareix aquest cap de setmana Laia Sainz. Després d’haver guanyat el The Duelo – The Ice Girls al 2023, la pilot dakariana torna a pujar a un dels prototips de PCR Sport per tal de disputar la categoria reina, la Giand, a la qual debuta Carlos Tatay (expilot de Moto3) com a company d’equip d’Albert Llovera.

Tres setmanes després d’haver tornat a les Andbank GSeries amb un espectacular tercer lloc, l’experimentat pilot andorrà aspira a assolir el lideratge de la classificació general, igual que el seu jove compatriota, Sito Español, segon a la cita inaugural, per darrere de Nani Roma.

El francès Maxime Emery, guanyador entre els Side by Side a la G1, celebrada el passat 21 de desembre, defèn la primera posició de la categoria, integrada per ni més ni menys que 22 competidors per a la G2; entre ells, Jean-Philippe Belloc, pilot francès de Resistència, amb una desena de participacions a les 24 Hores de Le Mans.

Ares Lahoz i Borja González tornen a formar un duet molt potent entre els carcross, dins les files de l’equip oficial SpeedCar. En aquesta mateixa estructura hi seran també els germans Óscar Fuertes i Hugo Fuertes, els participants més novells de les Andbank GSeries 2024-2025, amb 13 i 11 anys respectivament, que han escollit aquesta disciplina per a continuar formant-se com a pilots.

Nombrosos competidors francesos s’han inscrit de nou al Clio Ice Trophy, on també repeteix Markel de Zabaleta (cap de premsa de Dacia Espanya i responsable de competició de Renault Group Iberia), onzè classificat després de la seva incursió a la G1.

Kerem Kazaz, el campió de ral·lis més jove de Turquia (18 anys), compartirà amb el seu pare, Ercan Kazaz, una de les vuit unitats del Renault Clio Rally5 que tornaran a estar en competició al Circuit Andorra – Pas de la Casa, on també hi serà Antonio Otero, vigent campió de la monomarca d’Alpine Racing i segon classificat a la G1, amb l’objectiu de fer-se amb el liderat.





PROGRAMA-HORARI G2

Dissabte, 11 de gener

16h00 – Giand – Free practice (Grup A)

16h09 – Giand – Free practice (Grup B)

16h18 – Side by Side – Free practice (Grup A)

16h27 – Side by Side – Free practice (Grup B)

16h36 – Giand – Free practice (Grup A)

16h45 – Giand – Free practice (Grup B)

16h54 – Side by Side – Free practice (Grup A)

17h03 – Side by Side – Free practice (Grup B)

17h32 – Giand – QP 1 (Grup A)

17h40 – Giand – QP 1 (Grup B)

17h48 – Side by Side – QP 1 (Grup A)

17h56 – Side by Side – QP 1 (Grup B)

18h04 – Giand – QP 1 (Grup A)

18h12 – Giand – QP 1 (Grup B)

18h20 – Side by Side – QP 1 (Grup A)

18h28 – Side by Side – QP 1 (Grup B)

19h01 – Side by Side – Final A

19h21 – Giand – Final A

19h41 – Side by Side – Final B

20h01 – Giand – Final B

20h21 – Giand / Side by Side – Pòdiums





Diumenge, 12 de gener

08h30 – Clio Ice Trophy – Free practice (Grup A)

08h38 – Clio Ice Trophy – Free practice (Grup B)

08h46 – SpeedCar – Free practice (Grup A)

08h55 – SpeedCar – Free practice (Grup B)

09h04 – Clio Ice Trophy – Free practice (Grup A)

09h12 – Clio Ice Trophy – Free practice (Grup B)

09h20 – SpeedCar – Free practice (Grup A)

09h29 – SpeedCar – Free practice (Grup B)

09h37 – Clio Ice Trophy – QP 1 (Grup A)

09h45 – Clio Ice Trophy – QP 1 (Grup B)

09h53 – Clio Ice Trophy – QP 1 (Grup A)

10h01 – Clio Ice Trophy – QP 1 (Grup B)

10h29 – SpeedCar – QP 1 (Grup A)

10h37 – SpeedCar – QP 1 (Grup B)

10h45 – Clio Ice Trophy – QP 2 (Grup A)

10h53 – Clio Ice Trophy – QP 2 (Grup B)

11h01 – SpeedCar – QP 1 (Grup A)

11h09 – SpeedCar – QP1 (Grup B)

11h17 – Clio Ice Trophy – QP 2 (Grup A)

11h25 – Clio Ice Trophy – QP 2 (Grup B)

11h58 – Clio Ice Trophy – Final (Grup A)

12h18 – SpeedCar – Final (Grup B)

12h38 – Clio Ice Trophy – Final (Grup A)

12h58 – SpeedCar – Final (Grup B)

13h18 – Clio Ice Trophy / SpeedCar – Pòdiums





CALENDARI ANDBANK GSERIES 2024-2025

G1 – 21 de desembre

G2 – 11 de gener

G3 – 18 de gener

G4 – 1 de febrer

GR (reserva) – 15 de febrer