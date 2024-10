La Generalitat obre les subvencions de 2024 per a la neteja de vies afectades per la neu amb 300.000 euros

Una màquina llevaneu de la Generalitat de Catalunya treballant en una carretera nevada. Foto: Gencat

El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya ha obert una convocatòria de subvencions adreçada als municipis i consells comarcals de les 9 comarques considerades de muntanya i de l’Aran per a cobrir part de les despeses en tasques de neteja de vies de titularitat municipal afectades per la neu el 2024. Es tracta, doncs, de subvencions a posteriori, per a actuacions executades entrel’1 de novembre de 2023 i el 30 d’abril de 2024.

La dotació màxima prevista per a aquesta convocatòria de subvencions és de 300.000 euros, i els sol·licitants disposen de 20 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació al DOGC per a presentar les seves sol·licituds.

Aquests fons permeten als ajuntaments beneficiaris cobrir despeses com la retirada de neu i gel; l’adquisició, emmagatzematge i distribució de potassa o d’altres productes anticongelants; l’arrendament, posada a punt i adquisició de carburant de les màquines de neteja, i les despeses de personal.

Poden optar a aquestes subvencions els municipis de les comarques que especifica la Llei 2/1983 d’alta muntanya: l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, el Berguedà, la Cerdanya, la Garrotxa, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Ripollès, el Solsonès i els municipis del territori d’Aran. En cas que tinguin delegada o encarregada la competència, també hi poden accedir els respectius consells comarcals i el Conselh Generau d’Aran.

Els municipis d’aquestes zones se situen en general a una altitud superior a la de la resta dels municipis de Catalunya, el que comporta que normalment es vegin més afectats per les nevades que es produeixen cada any, especialment durant la temporada d’hivern. Per aquesta raó, els camins i vies de comunicació de titularitat municipal queden sovint obstaculitzades per la neu, resultant impossible el trànsit normal de persones i vehicles.

La línia de subvencions que el Departament impulsa des de fa anys té com a objectiu pal·liar les despeses recurrents que han d’afrontar aquests ajuntaments per a mantenir les seves carreteres en bones condicions d’accessibilitat. També contribueix a minimitzar els desequilibris territorials que els comporta la seva situació geogràfica.