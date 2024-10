Encamp entrega medalles a vuit agents de circulació per la seva feina durant més de 20 anys

Agents de circulació condecorats a Encamp. Foto: Comú

El Comú d’Encamp ha fet entrega aquesta tarda de dimarts de les medalles als agents de circulació de la parròquia per la seva entrega, feina i dedicació al llarg dels seus més de 20 i 25 anys de servei públic. L’acte ha anat a càrrec del cònsol menor, Xavier Fernàndez, el qual ha aprofitat per a dirigir unes paraules als agents, assenyalant que, “per a mi és un honor dirigir-me a vosaltres, la cara visible del Comú, de la parròquia d’Encamp, i sempre que se us requereix, sigui per bo o per dolent, sempre sou els primers a arribar, els primers a donar la cara”, mentre afegia que “feu una tasca que no és gens fàcil, però porteu una vocació de servei públic impecable, i és per això que us heu de sentir com ens sentim nosaltres de vosaltres, ben orgullosos”.

Finalment, el cònsol ha felicitat els agents “pel reconeixement que heu rebut i agrair-vos la tasca que heu portat a terme tot aquest temps, i la que queda per a realitzar d’aquí al futur”. Acompanyant el cònsol menor en l’entrega de les medalles ha estat també el cap del servei de Circulació, Joan Carles Troitiño.

Pel que fa als reconeixements, Manel Donsión, Fabrice de Oliveira, Pere Rodríguez, Josep Antoni Castro i Pau Jorge Maciel han rebut la medalla corresponent en agraïment pels seus 25 anys de treball a la parròquia d’Encamp. A més, en el cas de Manel Donsión i de Josep Antoni Castro, també han rebut les medalles corresponents als 25 anys com a agents formant part de l’òrgan Interparroquial.

D’altra banda, Àngel Díaz Malaguilla, Maria Cubela i Luis Miguel Figueiredo han rebut les medalles pels seus 20 anys formant part de l’òrgan Interparroquial. Tots ells han estat acompanyats, durant l’acte, per familiars i amics, els quals no s’han volgut perdre una cita tan especial.





Un servei vital per a la parròquia i per al país

“El Servei de Circulació, juntament amb els diferents cossos de seguretat, d’emergències i d’atenció ciutadana amb tots els professionals que els conformen, ja no sols a la parròquia, sinó també al país, fan d’Andorra un lloc millor, garantint la seguretat i ajudant al correcte desenvolupament del dia a dia dels ciutadans i ciutadanes, així com dels visitants”, assenyalen des del Comú d’Encamp.

Des del Comú d’Encamp, i com ja ve sent habitual des de fa anys, “es reconeix, en aquest cas, l’experiència i tota la dedicació com a membres del Servei de Circulació. Al davant, nous reptes d’allò més importants, per la seva necessitat de concreció i de ser assolits amb rapidesa, i que compten amb la intervenció de centenars de professionals arreu del país”. Una tasca que es reconeix dia a dia i que també es visibilitza, per exemple, cada segon divendres de maig amb la Diada dels Agents de Circulació.