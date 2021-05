La Generalitat licita les obres per al nou heliport d’emergències ‘H24’ a l’Aeroport Andorra-la Seu

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha anunciat aquest divendres la licitació de les obres per construir un heliport ‘H24’ (amb cobertura les 24 hores del dia) a l’Aeroport Andorra-la Seu.

El cost s’estima en 155.000€ i el temps calculat per acabar l’obra des del moment en que es licita és de 3 mesos i mig. Per tant, estarà previsiblement acabada a finals d’estiu. Paral·lelament, i de manera imminent, l’Aeroport d’Andorra-la Seu d’Urgell tindrà la base permanent del Grup d’Actuacions Especials (GRAE), garantint una unitat de rescat a l’Alt Pirineu, tot i que es continuarà utilitzant la base de Tírvia (Pallars Sobirà) per millorar la cobertura territorial els dies amb més afluència de persones a la muntanya.

El Govern català, en coordinació amb d’altres administracions, ha acordat dotar l’Alt Urgell d’aquest nou servei “per la necessitat, especialment a la ciutat de la Seu, de disposar d’un servei d’emergències per via aèria amb plena cobertura, tenint en compte la proximitat amb Andorra i l’actual manca de solució per a aquest tipus d’emergències”. Això permetrà l’operació d’helicòpters en horari nocturn per a donar resposta a emergències sanitàries i forestals. L’aeroport actual permet l’operació d’aeronaus -incloent qualsevol tipus d’helicòpter- entre la sortida i la caiguda del sol, amb procediments visuals, però no de nit.

Aeroport de dia, heliport de nit

Amb aquesta nova infraestructura, durant el dia la pista de l’aeroport canalitzarà totes les operacions, tot mantenint el nou heliport inoperatiu i tancat, mentre que durant la nit l’aeroport es tancarà i s’activarà l’heliport. Aquesta estratègia operativa comportarà “l’optimització dels recursos necessaris del conjunt”, segons Territori. La flota d’helicòpters que operarà habitualment en el nou heliport serà la que utilitzin els serveis d’emergència catalans (SEM), si bé es contempla que ocasionalment també hi puguin operar helicòpters d’altres serveis estatals o bé d’Andorra.

L’Aeroport d’Andorra-la Seu d’Urgell ha estat escollit per a les administracions catalana i andorrana per acollir aquest heliport H24 pel seu “interès estratègic”, amb la missió de donar servei a emergències nocturnes i complementar així la funcionalitat de la infraestructura actual. Aquesta decisió és part del conveni signat el 15 de juny de 2018 entre el SEM i el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària.

L’alcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega, s’ha felicitat d’aquest anunci de licitació perquè serveix per “continuar millorant infraestructures, per millorar els serveis i l’atenció a tots els pirinencs”. Fàbrega ha recordat que “aconseguir els vols nocturns del SEM a l’Alt Urgell és un dels nostres objectius que des del primer dia vam posar damunt de la taula” i ha agraït l’aposta dels qui hi han cregut.

La licitació de l’obra de construcció d’aquesta instal·lació inclou: