La Mostra de les Arts plàstiques per a joves aterra a illa Carlemany

L’exposició itinerant amb les obres participants en la Mostra de les Arts plàstiques per a joves, es pot veure fins dilluns vinent, dia 24, a la planta baixa d’illa Carlemany.

La Mostra de les Arts plàstiques per a joves està organitzada per l’Àrea de Participació i Promoció de la Joventut i el Voluntariat, del Ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut. La convocatòria és biennalment i des de fa 18 anys, sent aquesta la IX edició. En aquesta edició s’han presentat un total de 27 obres repartides en diferents modalitats (pintura, dibuix, escultura, aquarel·la i gravat).

Les obres es van mostrar per primer cop el 23 de novembre de 2020 al vestíbul del centre cultural de la Llacuna d’Andorra la Vella. Després de passar per les diferents parròquies i espais de promoció, amb l’objectiu de promoure i donar visibilitat als joves artistes del país, a més a més de cercar nous talents, arriba ara a illa Carlemany acabant així el seu recorregut per tot el país