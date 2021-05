Signat un conveni entre HIULS i la Fundació Hàbitat 3 per oferir habitatge de lloguer social a la Seu

Aquest divendres s’ha presentat el conveni que han signat Habitatge i Urbanisme de la Seu (HIULS) i la Fundació Privada Hàbitat 3 amb l’objectiu de poder oferir habitatges de lloguer social i/o assequible a la Seu d’Urgell. La presentació d’aquest conveni ha anat a càrrec del vice-alcalde de la Seu, Francesc Viaplana, el tinent d’alcalde d’Habitatge, Joan Gurrera, la tinent d’alcalde d’Atenció a les Persones, Marian Lamolla, i el director general de la Fundació Hàbitat 3, Xavier Mauri.

Amb aquest conveni, la Fundació Hàbitat 3 comprarà properament un total de 6 pisos a la Seu d’Urgell, cercats per HIULS, per gestionar-los de forma conjunta amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i destinar-los a lloguer social a persones derivades pels Serveis Socials. Aquests pisos han estat cercats prèviament per HIULS.

A més a més, el conveni permetrà que HIULS assumeixi possibles impagaments de la renda de les famílies llogateres dels habitatges.

“Amb aquest conveni amb Hàbitat 3, juntament amb d’altres vies que es treballen des de HIULS, es pretén garantir a la ciutadania el dret a l’habitatge”, ha explicat el vice-alcalde urgellenc, Francesc Viaplana.

Val a dir que aquest és el primer conveni que signa la Fundació Hàbitat 3 amb un ajuntament del Pirineu. Al respecte, el director general d’Hàbitat 3, Xavier Mauri, ha mostrat la seva satisfacció d’haver signat un conveni fora de Barcelona i la seva àrea metropolitana, que respon a la seva estratègia de treballar arreu del territori català amb col·laboració amb els ajuntaments.

Hàbitat 3 és una fundació sense ànim de lucre, creada al 2014, per les entitats socials de Catalunya, per la Taula del Tercer Sector i per diferents federacions. Tal i com ha remarcat Mauri, “l’objectiu d’Hàbitat 3 és fer efectiu el dret a l’habitatge, especialment a les persones en situació més vulnerable, buscar habitatge per atendre els col·lectius que tenen més dificultats puguin disposar d’un habitatge digne i assequible”.

“Millor iniciativa d’habitatge del món”

World Habitat ha concedit el Premi d’Or dels World Habitat Awards 2019 (millor iniciativa innovadora d’habitatge del món) a la Fundació Hàbitat3. Aquests premis reconeixen els programes d’habitatge innovadors més importants del món.

El tinent d’alcalde d’Habitatge, Joan Gurrera, que ha agraït a Hàbitat 3 haver signat aquest conveni de col·laboració amb HIULS. “El nostre repte és poder aconseguir habitatge per posar-lo al mercat de lloguer social i assequible, per això estem molt agraïts haver signat aquest conveni amb Hàbitat 3 i que hagin apostat pel nostre territori com ja estan fent en d’altres municipis”, ha subratllat Gurrera.

Joan Gurrera ha remarcat que a part del conveni signat amb Hàbitat 3, l’equip de govern de l’Ajuntament urgellenc treballa en d’altres vies per assolir habitatges. La primera via ha estat explorar propietaris que tenen pisos tancats i posar-los a lloguer fent una cessió d’ús a l’Ajuntament per a garantir que cobraran unes rendes i que es tornarà l’habitatge que finalitzi el lloguer en les mateixes condicions de quan es va cedir. Per aquesta via ja hi ha 2 habitatges signats i properament se’n signaran 3 pisos més.

Una segona via en polítiques d’habitatge, tal i com ha explicat Gurrera, és a través de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aconseguit convenir un total de 10 pisos. “D’aquesta manera podem donar cabuda a les sol·licituds que ens arriben a través de Serveis Socials”, ha afegit el tinent d’alcalde d’Habitatge.

La darrera via per obtenir habitatge assequible és la possible acceptació en herència d’un immoble al centre de la Seu d’Urgell on hi podrien sortir entre 9 i 10 habitatges que es posarien a lloguer.

D’altra banda, Gurrera també ha explicat que actualment s’està tramitant 180 expedients en ajuts a lloguer que cal sumar-hi 61 expedients més en ajuts adreçats a persones de més de 65 anys. També ja s’han tramitat 10 expedients pel que fa a prestacions econòmiques especials d’urgència per impagaments de lloguer.

Per la seva part, la tinent d’alcalde d’Atenció a les Persones, Marian Lamolla, ha explicat que “ja vam detectar des de l’inici de l’actual mandat municipal aquesta manca d’habitatge, sobretot social, i ens vam posar a treballar de seguida, coordinadament amb la Regidoria d’Habitatge. Per això, avui estem molt contents haver pogut signar aquest conveni amb Hàbitat 3”.