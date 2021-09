La Generalitat inicia les reunions amb representants del Pirineu per a la candidatura als Jocs d’Hivern

La consellera de la Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà, assegura que la proposta de candidatura Pirineus-Barcelona als Jocs Olímpics i Paralímpics d’Hivern del 2030 ha d’anar vinculada al suport de la població i les institucions pirinenques. Per això, el Govern català ja ha iniciat una sèrie de reunions amb representants del territori, de cara a segellar les complicitats que garanteixin l’èxit del projecte si finalment es presenta davant del Comitè Olímpic Internacional.

Laura Vilagrà n’ha parlat en el marc de la seva primera visita oficial a la Seu d’Urgell, on ha estat rebuda a l’Ajuntament pel nou alcalde de la ciutat, Francesc Viaplana, juntament amb d’altres representants de la corporació municipal, i on també ha conegut el Parc Olímpic del Segre i el nou INEFC-Pirineus. La també portaveu del Govern ha subratllat que ha vingut a l’Alt Pirineu per “escoltar el territori, les alcaldies, la ciutadania i les entitats”, perquè els “interessa molt que aquesta candidatura sigui de baix a dalt, i que no es configuri només des d’un despatx de Barcelona”.

En aquest sentit, Vilagrà es mostra convençuda de poder bastir “una candidatura potent i estructurada” i ha reiterat que en aquest procés previ s’hi inclourà una consulta prèvia al territori. Tanmateix, remarca que aquesta ha d’anar precedida “d’un procés d’acostament i de conèixer quina és la realitat local” per part de l’administració, per respondre així a “l’objectiu de ser un Govern municipalista, de proximitat i de subsidiarietat”, que és el de “prendre les decisions des del territori”.

Primeres reunions a l’Alt Urgell i la Cerdanya

Dins d’aquest objectiu, aquest dijous mateix la consellera també visitarà la Cerdanya i es reunirà amb alcaldes i representants locals. La titular de Presidència defensa que, al cap i a la fi, la candidatura olímpica “es fa bàsicament per al desenvolupament del Pirineu”. En tot cas, ha matisat que si en aquest procés constatessin que no hi ha un suport suficient de la població pirinenca, el Govern “s’ho plantejaria molt seriosament”, perquè “ha de ser una candidatura molt treballada i estructurada territorialment” i que, de manera efectiva, “a mitjà i llarg termini sigui un tractor desenvolupador del territori”.

En aquest sentit, Vilagrà ha subratllat que volen escoltar totes les veus, incloses “les més contràries al projecte”, perquè entén que “també tenen coses a aportar pel Pirineu”. Per això, en aquesta primera visita a la Seu, també s’ha reunit amb representants de la nova plataforma Stop Jocs Olímpics. La trobada havia estat proposada pel Govern mateix i en hi han pres part Pau Lozano, portaveu del col·lectiu i exregidor de la CUP a la Seu, i Bernat Lavaquiol, actual regidor cupaire al consistori urgellenc.

Al respecte, la consellera hi ha afegit que cal aprofitar aquest debat “per parlar no només de la candidatura, sinó de molts altres temes que afecten el Pirineu, com ara connectivitat, mobilitat, oportunitats o desenvolupament econòmic”, per tal “que totes les polítiques del Govern vagin en la línia de tenir en compte el que el territori desitja”.

Stop JJOO demana la consulta i informació del projecte

Després de la reunió amb Laura Vilagrà, Pau Lozano ha expressat novament el rebuig de la plataforma a la candidatura als Jocs d’Hivern, la qual creu que “s’hauria de retirar” perquè considera que “no té cap sentit ni pel model que promociona, que veiem esgotat a nivell econòmic i social, ni tampoc pel moment de canvi climàtic”. Stop JJOO ha reiterat la petició que es faci una consulta i que aquesta abasti les comarques de l’Alt Pirineu i Aran però que també s’hi inclogui el Berguedà i el Ripollès, com també que es faci “amb una pregunta clara i binària sobre els Jocs”. En aquest punt, Lozano ha explicat que la Generalitat es mostra d’acord amb que la pregunta sigui explícita, però que encara no està definit quin hauria de ser l’àmbit territorial convocat.

El col·lectiu contrari als Jocs també ha demanat novament que es “paralitizin” obres que creuen que “estan vinculades als Jocs, perquè apareixen als dossiers previs”; concretament, el desdoblament de la C-16 entre Berga i Bagà i l’ampliació del sector esquiable de Coll de Pal. Des del Govern, però, neguen que aquestes infraestructures formin part del projecte olímpic, perquè ja es contemplava des de fa anys dur-les a terme igualment, independentment de si s’organitzen els Jocs o no. En canvi, Pau Lozano opina que les obres esmentades “només responen a seguir promocionant un model de Pirineu i seguir aplanant el camí cap als Jocs, alhora que en descompten pressupost”.

D’altra banda, Lozano ha demanat “transparència” perquè entén que “la documentació continua sent secreta, els alcaldes i representants polítics i socials segueixen sense tenir la documentació”. Sobre aquest punt, Laura Vilagrà ja s’ha compromès a facilitar la documentació als responsables locals. Davant d’aquest fet, Stop JJOO valora que hi ha hagut un “canvi d’actitud”. Malgrat això, mantenen el rebuig frontal a la proposta i conclouen que des del Govern “intentaran canviar el discurs i l’embolcall per fer que el Pirineu el pugui comprar”, tot incorporant-hi idees de persones o entitats escèptiques amb el plantejament inicial.