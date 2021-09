Les prestacions per desocupació involuntària tornen a ser més restrictives

L’Executiu ha decidit derogar el decret de flexibilització de les prestacions per desocupació involuntària, que s’havien desenvolupat durant la pandèmia, gràcies a la millora progressiva que hi ha els darrers mesos de les dades laborals. El ministre portaveu, Eric Jover, ha comentat que per exemple, tornarà a ser necessari per poder rebre la prestació: estar inscrit al servei d’ocupació un mínim de 45 dies, seguir les formacions i no rebutjar les ofertes de treball.

En aquest sentit, el portaveu del Govern ha exposat que en aquests moments hi ha 627 persones inscrites al servei d’ocupació respecte de les 670 que hi havia a finals d’agost. A més, també ha mostrat com a exemple el moment màxim d’inscrits durant la pandèmia, quan es va arribar a les 1.873 persones. Quant al nombre de persones que gaudeixen de la prestació per desocupació involuntària, també s’ha disminuït passant de les 175 a finals d’agost a les 138 actuals. D’altra banda, Jover també ha indicat que el nombre d’ofertes de feina al servei d’ocupació segueix en augment després de l’època estival amb un total de 1.431 ofertes.