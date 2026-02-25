15 anys de presó per abusar sexualment de la seva filla menor d’edat

El Tribunal de Corts ha condemnat a 15 anys de presó un home acusat d’haver abusat sexualment de la seva filla entre els 4 i els 10 anys, fets que han estat qualificats com a delictes de violació i agressions sexuals. La menor tenia menys de 14 anys en el moment dels fets. La sentència estableix també una indemnització de 15.000 euros per a la víctima en concepte de responsabilitat civil.
A més, el condemnat perd la custòdia de la menor i tindrà prohibició d’entrar en contacte amb la víctima durant un període de 12 anys. Igualment, serà expulsat del país un cop compleixi la pena de presó.
L’acusat es trobava en presó provisional des del maig de 2024, mentre es duia a terme la instrucció i el judici del cas. La defensa de l’home ja ha anunciat la voluntat de presentar un recurs davant del Tribunal Superior.