La Generalitat augmenta en 8 M€ els ajuts per a millorar les vies d’accés en àrees rurals i comarques de muntanya

El Govern català ha aprovat la modificació de les despeses amb càrrec a pressupostos d’exercicis futurs del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per a atendre la convocatòria 2025 d’ajuts per a la millora d’infraestructures viàries d’accés a nuclis rurals habitats, als serveis bàsics i a les explotacions agràries en àrees rurals i en comarques de muntanya.
Concretament, ha incrementat la dotació en 8 milions d’euros, fins a un import total resultant de 28 milions corresponents als pressupostos de 2026, 2027, 2028 i 2029. Aquest augment de pressupost dona compliment a l’Acord de Govern del 15 de juliol de 2025, en què el Govern català va aprovar un paquet de mesures urgents per a la prevenció d’incendis i la restauració de danys.
En aquest acord, establia una ampliació del termini i la dotació fins a 28 milions d’euros de la convocatòria per a la millora d’infraestructures viàries rurals, amb l’objectiu de garantir l’accessibilitat, la cohesió territorial i el desenvolupament sostenible. La dotació s’incrementa amb la intenció de reforçar la seguretat davant el risc d’incendis i millorar la capacitat d’actuació dels ens locals.