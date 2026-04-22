La Seu: L’Obra Mossèn Antoni Naudí planteja un parc lúdic al Toll del Bressol amb zona de barbacoes

L’Obra Mossèn Antoni Naudí ha plantejat a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell una proposta per a impulsar un parc lúdic al Toll del Bressol amb zona de barbacoes, taules i un petit quiosc, amb la voluntat de convertir aquest espai en un lloc de trobada comunitària a l’aire lliure. Segons publica RàdioSeu, la idea es va traslladar fa un temps a la regidoria d’Acció Social i s’ha iniciat un diàleg per a començar a explorar-ne l’encaix i les possibilitats. Segons expliquen des de l’entitat, l’intercanvi s’està desenvolupant en un clima “receptiu i constructiu”.
La iniciativa proposada vol donar vida a una zona “amb potencial” i posar a disposició de la ciutat un espai on la gent es pugui reunir d’una altra manera, “fora de la lògica de consum i en una forma més familiar, més reposada i més comunitària de compartir el temps”. Es concep com un lloc on celebrar aniversaris d’infants, fer dinars d’associacions de famílies, trobades de joves o, senzillament, passar una estona plegats “sense haver de sortir fora ni agafar el vehicle”.
Els promotors de la iniciativa remarquen que “no es tracta només d’habilitar una zona amb taules i brases, sinó de donar forma a un espai públic útil, amable i viscut, capaç de reforçar els vincles entre veïns, donar valor a la vida compartida i contribuir a una ciutat més propera, més humana i menys reduïda a la lògica de ciutat dormitori”. Així, el projecte vol mantenir una relació respectuosa amb la natura i amb el valor paisatgístic del Parc Fluvial del Valira. “La voluntat no és desfigurar l’entorn, sinó convertir una esplanada avui infrautilitzada en un espai cuidat, ordenat i ben integrat al paisatge, on la convivència i el contacte amb l’aire lliure es puguin donar amb respecte pel lloc”, es remarca.
Tot el plantejament incorpora també una dimensió social, ja que es preveu que el petit quiosc pugui estar gestionat per una entitat del tercer sector del territori, “com a aposta per una economia inclusiva, arrelada i socialment responsable”.
Manteniment, neteja i bon ús de l’espai
L’Obra Mossèn Antoni Naudí és conscient que una iniciativa d’aquest tipus pot generar dubtes sobre el manteniment, la neteja o el bon ús de l’espai. Per això, el projecte preveu materials durables i de fàcil manteniment, així com fórmules de reserva i fiança que afavoreixin la corresponsabilitat dels usuaris. En aquesta mateixa lògica, es preveu que el petit quiosc, gestionat per una entitat social del territori, pugui actuar també com a element de presència i seguiment del dia a dia de l’espai, “contribuint a un ús cívic, ordenat i sostenible”.
En paral·lel, l’entitat considera important que la idea pugui ser compartida amb els urgellencs. En funció de la resposta ciutadana, es valoraria l’obertura d’un procés participatiu perquè persones i col·lectius interessats hi puguin aportar idees, suggeriments o millores.
Finalment, des de l’Obra s’assenyala que, si el projecte acaba tirant endavant i així ho consideren oportú els representants públics, seria un gest ple de sentit que aquest espai pogués dur el nom de Parc lúdic Mossèn Antoni Naudí, en reconeixement d’una figura estretament vinculada a la Seu d’Urgell, a projectes significatius i a una manera d’estimar el lloc des del compromís amb les persones i amb la comunitat.