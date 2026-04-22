L’artista Makuka representarà Andorra a la 22a edició de la FiM Vila-seca, la fira de música emergent i familiar que té lloc del 7 al 10 de maig, a Vila-seca, Tarragona. La seva participació és possible gràcies al conveni signat l’any 2023 entre el Ministeri de Cultura, Joventut i Esports i l’Ajuntament de Vila-seca, organitzador de la fira, per a promoure l’intercanvi artístic i la presència al festival de propostes musicals d’Andorra. Aquest acord, a més, permet difondre i promocionar internacionalment el sector musical del Principat i contribuir a crear nous públics i mercats per a les propostes artístiques del país.
Makuka és el nom artístic de Nicolás Vega, un jove músic que s’ha fet un lloc sòlid a l’escena musical, ha actuat a Londres, ha passat pel BAM i també ha estat semifinalista del concurs Sona9. Després de publicar els temes “Vulgar Drummer” i “La Guerra no està bé”, amb només 18 anys presenta “Somiadors de fang”. En directe, Makuka aposta per un format amb banda i una posada en escena viva i dinàmica que connecta amb el públic des del primer moment. Amb iniciatives com aquesta, la FiM continua consolidant-se com a plataforma clau per a la projecció de propostes emergents i la creació de ponts culturals.
El director del Departament de Promoció Cultural del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports, Joan-Marc Joval, ha valorat positivament la col·laboració amb la FiM Vila-seca, “on els artistes emergents d’Andorra no només són excel·lentment acollits i acompanyats, sinó que també gaudeixen del context i l’aparador ideals per a continuar impulsant les seves carreres musicals. La FiM és una cita de referència, i representa un estímul per als músics andorrans per a continuar aprofundint i millorant les seves propostes amb l’objectiu de poder-hi ser programats.”
Per la seva banda, Martí Marfà, director artístic de la FiM, ha assegurat que “Andorra és un territori petit però sorprenentment prolífic. Cada any ha estat capaç de generar una nova proposta de valor per a la FiM i enguany comptem amb el terratrèmol de Makuka. És un artista que fa un parell d’any que seguim i que ja apuntava maneres: joveníssim i fresc, amb una actitud rockera desenfadada i enèrgica. Aquest darrer any ha fet un salt qualitatiu i en projecció que ens ha fet pensar que era el moment idoni per a acollir-lo a la FiM.”
La FiM Vila-seca 2026 comptarà amb més de 60 actuacions en diversos espais del municipi i reunirà professionals del sector musical, programadors i mitjans especialitzats. Makuka actuarà el dissabte, 9 de maig, a les 21.00 hores, al Parc de la Formiga, dins la programació oficial. Amb el lema “Tot per descobrir”, la FiM Vila-seca continua apostant per la descoberta, la proximitat i el talent, convertint la ciutat en un espai on es poden veure, avui, els projectes que marcaran el futur de la música del país. La FiM Vila-seca, fira de música emergent i familiar, està organitzada per l’Ajuntament de Vila-seca amb el suport de la Diputació de Tarragona i l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC).