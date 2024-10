La Generalitat aprovarà la nova Llei d’alta muntanya el primer trimestre de 2025

Imatge del XIII Congrés Europeu de Muntanya, a Puigcerdà (Govern.cat)

El Govern català aprovarà el projecte de la nova Llei d’alta muntanya el primer trimestre de 2025 perquè comenci la tramitació parlamentària, segons ha anunciat aquest dimecres el secretari de Territori, Urbanisme i Agenda Urbana, Víctor Puga López, durant la inauguració del XIII Congrés Europeu de Muntanya a Puigcerdà. La nova llei, que ara es troba en període de participació ciutadana, es concep com un instrument de foment i dinamització del territori partint de la seva singularitat i substituirà l’actual legislació, aprovada el 1983, per a fer front als nous reptes econòmics, socials, ambientals i institucionals de les darreres dècades.

En aquest sentit, el secretari Puga ha explicat que “les polítiques públiques són fonamentals per a entomar els reptes de futur de les àrees de muntanya” i ha destacat els tres instruments que impulsa el Govern català, començant per la nova Llei d’alta muntanya, “un instrument fonamental per al futur del nostre país”.

El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat treballa també per a concretar alguns dels 14 projectes transformadors inclosos en l’Estratègia del Pirineu, seleccionats per la seva capacitat de generar al seu voltant noves oportunitats de desenvolupament econòmic. “L’objectiu”, ha explicat Puga, “és aconseguir l’arrelament de la població impulsant un model econòmic propi”. El secretari de Territori ha recordat també l’aprovació ahir dimarts, pel Consell Executiu, del projecte de llei de l’Estatut del Municipi Rural.

Les dues lleis i l’Estratègia del Pirineu formen part de l’impuls que està donant el Govern a les polítiques de muntanya, amb instruments legals que s’adaptin a les noves realitats, a les dinàmiques territorials i als reptes de futur d’aquests territoris. Precisament, les estratègies per a incrementar la resiliència, sostenibilitat i prosperitat de les economies de muntanya són el focus del XIII Congrés Europeu de Muntanya que té lloc a Puigcerdà del 15 al 18 d’octubre i que ha inaugurat avui dimecres el secretari Puga juntament amb el secretari general per al Repte Demogràfic de l’Estat, Francés Xavier Boya Alòs; el president d’Euromontana, Juan Andrés Gutiérrez, i l’alcalde de Puigcerdà, Jordi Gassió Borràs.

El XIII congrés biennal d’Euromontana, l’associació europea multisectorial de les àrees de muntanya, compta amb més de 250 inscrits en representació de diferents governs i de les principals associacions, organitzacions agràries i ramaderes, membres de la societat civil i d’ONG, així com instituts de recerca d’aquests territoris. Per a aquesta cita ceretana, el programa del Congrés se centra en posar en comú solucions pràctiques i estratègies per a incrementar la resiliència, sostenibilitat i prosperitat de les economies de muntanya.

Les persones inscrites en el congrés poden assistir a la taula rodona d’alt nivell en relació als reptes per a les economies de muntanya en un context de transició, on participaran el secretari general per al Repte Demogràfic de l’Estat, Francés Xavier Boya Alòs; el diputat del Parlament Europeu Herbert Dorfmann; la consellera d’Alimentació, Desenvolupament Rural i Pesca del Govern Basc, Amaia Barredo; el vicepresident per a la Sobirania Alimentària, la Viticultura i la Muntanya de la Regió Occitània, Jean-Louis Cazaubon, i la directora de l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA), Eva Fiter.

Posteriorment, tindran lloc les ponències Economia Smart amb el president de Fundació.cat, Genís Roca; El futur de les cadenes de valor de muntanya a Europa amb el director de l’Associació Suïssa de Regions de Muntanya, Thomas Egger, i Reconciliar el desenvolupament territorial amb el descens demogràfic, amb el representant de l’OCDE Enrique Garcilazo. També es pot assistir als tallers al voltant dels eixos temàtics del congrés, on representants d’associacions i entitats exposaran les seves iniciatives.





Nou línies de treball

Euromontana, amb seu a Brussel·les (Bèlgica), és una associació formada per 70 organitzacions de 15 països europeus i té el seu origen en un seminari sobre agricultura a la muntanya que va organitzar al 1953 l’organització de les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació (FAO, per les sigles en anglès), tot i que es va constituir com a entitat independent el 1995.

Cada dos anys des del 1998, Euromontana organitza un congrés europeu com a espai de reflexió sobre el desenvolupament de les àrees muntanyoses, que acostuma a reunir experts, representants d’institucions, agents econòmics i investigadors. El darrer congrés va tenir lloc a Calàbria el 2022, on es va adoptar una declaració amb els principis que haurien de guiar el desenvolupament de les àrees de muntanya europees fins el 2050.

Ara, Puigcerdà és l’escenari de la tretzena edició del congrés d’Euromontana, on, partint d’aquella declaració, s’aprofundirà en els reptes i les estratègies per a incrementar la resiliència, sostenibilitat i prosperitat de l’economia de les àrees de muntanya.





El congrés català té nou línies de reflexió i treball:

Com incrementar el valor dels productes agrícoles de muntanya. Es debatrà des dels sistemes de màrketing directe, l’optimització dels canals de distribució, els segells de qualitat o de producció ecològica o el cultiu de nous productes.



De la matèria prima al processat. Com tornar a atreure el sector secundari a les àrees de muntanya per a transformar el que s’hi produeix.



Digitalització de l’economia de muntanya.



Impuls de l’emprenedoria, les startups i els empresaris autònoms.



Treballar amb la natura. Nous enfocaments del turisme a les zones de muntanya, els desafiaments del canvi climàtic i la transformació de les estacions de muntanya.



Treballar per a la natura. Quantificar i compensar els serveis ecosistèmics que presten les activitats agràries a les muntanyes per a equilibrar la preservació dels ecosistemes amb la prosperitat de les persones que treballen en el sector primari.



Què fa que les comunitats de muntanya funcionin. Més enllà de l’accés als serveis, aquesta línia de treball vol posar en valor les oportunitats per al desenvolupament personal i professional de viure a la muntanya, així com la qualitat de vida que ofereix aquest entorn.



Superar les barreres per a l’atracció de residents. Com millorar l’accés a un habitatge assequible i mobilitzar pisos buits en àrees rurals.



Més enllà de la perspectiva local. Aprofitar els vincles rural-urbà per a construir economies de muntanya resilients.

El programa inclou visites de camp a diversos indrets del Pirineu, ponències, taules rodones i tallers a diversos equipaments de Puigcerdà, com el Casino Teatre Ceretà, la Biblioteca, l’Arxiu Comarcal i el Museu Cerdà.