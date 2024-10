L’Ajuntament de la Seu estudia cedir una parcel·la de l’Horta del Valira a la Generalitat per a fer-hi pisos públics

El sector de l’Horta del Valira, des de Castellciutat, amb els blocs de pisos ja existents en primer terme (Foto: RàdioSeu)

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell treballa actualment per a mirar de facilitar un espai on construir-hi habitatges de protecció, de cara a aprofitar així l’anunci que ha fet el nou president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha dit al Parlament que aquests quatre anys vinents volen impulsar la creació de fins a 50.000 pisos públics al conjunt de Catalunya. A aquest objectiu volen destinant-hi uns 1.000 milions d’euros cada any, repartits entre diferents municipis del país. Illa ho ha afirmat al primer Debat de Política General de la nova legislatura, que es va celebrar aquesta setmana passada.

El portaveu de Junts per la Seu i també diputat al Parlament, Jordi Fàbrega, s’hi ha referit mitjançant un prec que va presentar al final del ple ordinari d’aquesta setmana. A la seva intervenció, Fàbrega va proposar que el consistori urgellenc aprofiti aquesta oportunitat i iniciï les gestions necessàries per, si s’escau, cedir alguna parcel·la municipal per a facilitar aquest impuls de l’habitatge protegit.

A la seva intervenció, Salvador Illa va matisar que per fer aquest pla necessiten disposar de terrenys cedits pels ajuntaments que hi estiguin interessats. Per això, Fàbrega ha plantejat a l’equip de govern “d’avançar-nos i ser els primers de presentar i cedir una parcel·la”. Concretament, creu que es podria aprofitar un dels terrenys que el consistori té a l’Horta del Valira, al davant mateix dels dos blocs d’habitatges que ja hi ha construïts des de fa anys en aquella zona, i calcula que s’hi podria encabir fins a 50 pisos.

Des de Junts proposen que aquest indret “se cedeixi ja” a la Generalitat “per tal que els primers pisos que es puguin construir amb aquest nou pla siguin a la Seu”. En aquest sentit, el primer grup de l’oposició creu que cal “evitar que hi hagi moltes promeses, però que a l’hora de la veritat tota la inversió es quedi a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i s’oblidin del Pirineu”. Per això veuen important que s’actuï amb més rapidesa que d’altres ajuntaments “perquè així és més probable que ens toqui i que sigui aquí on es construeixi”. Fàbrega s’ha compromès a oferir els vots dels quatre regidors del seu grup per a facilitar que aquesta tramitació “es faci amb la màxima celeritat possible”.





La Delegació del Govern a l’Alt Pirineu ja ha començat a demanar parcel·les als ajuntaments

Sobre aquest prec, i en nom de l’equip de govern (Compromís), l’alcalde Joan Barrera va respondre tot informant que, de fet, “la Generalitat ha estat ràpida” a l’hora de començar a oferir aquesta possibilitat als ajuntaments i que la nova delegada del Govern a l’Alt Pirineu i Aran, Sílvia Romero, ja ha tramès als consistoris pirinencs la proposta perquè li enviïn una relació de les parcel·les on cadascun dels municipis creu que s’hi pot fer habitatges de protecció oficial.

Alhora, Barrera ha recordat que aquest “és un tema en el qual ja hi hem estat treballant”, abans d’aquest anunci fet ara per Salvador Illa i que, de fet, ja havien parlat amb l’anterior Govern català d’ERC de la possibilitat de cedir alguna parcel·la per a impulsar pisos públics. Aquesta negociació va quedar en punt mort al febrer, a causa de la no aprovació dels pressupostos i la convocatòria de noves eleccions al Parlament.

Barrera ha reiterat que “l’habitatge és un dels reptes principals i fonamentals de futur”, i creu que “aquesta legislatura cal moure urgentment aquest tema a la Seu”, amb accions com ara l’adequació de l’edifici llegat de Cal Pensament, on es preveu habilitar-hi 12 pisos destinats a l’emancipació de joves. També es treballa en la compra de fins a tres pisos més per a persones o famílies vulnerables, que s’afegirien al que ja s’ha adquirit recentment.

Tot i això, el batlle urgellenc subratlla que en aquest tema no es poden limitar només a la gent amb més dificultats sinó que, sobretot, s’ha d’aconseguir facilitar l’accés a l’habitatge per a “la gran majoria de la població”. És a dir, per a veïns i veïnes que, tot i no estar en situacions de pobresa, sí que es troben actualment amb problemes seriosos per a poder pagar un pis, independentment si és amb hipoteca o bé llogat.

Per això, des de l’equip de govern veuen necessari tornar a apostar per “l’habitatge a preu assequible i de protecció oficial”, i es mostren disposats a “posar a l’abast de la Generalitat els terrenys necessaris, de cara a que la Seu sigui una de les primeres ciutats que aculli aquest pla”.