La Generalitat activa 10 milions d’euros per a garantir el relleu generacional agrari a Catalunya

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat ha convocat els ajuts per a la successió d’explotacions agràries i la transmissió de coneixements per a l’any 2026. Aquesta iniciativa, dotada amb un pressupost total de 10 milions d’euros, té com a objectiu prioritari rejovenir el sector agrari i assegurar la viabilitat de les explotacions familiars a Catalunya.
Compliment de la Llei del Fons Agrari i Ramader
Aquesta nova línia d’ajuts dona compliment a la Llei del Fons Agrari i Ramader. En concret, l’article 7 d’aquesta norma estableix l’obligació del Govern català de dotar pressupostàriament incentius per a la cooperació en la successió agrària, cosa que permet que les persones que es jubilen rebin una compensació per cedir la seva explotació a joves que s’incorporen al sector. D’aquesta manera, el Fons es converteix en l’eina clau per a abordar el problema de l’envelliment del camp.
Un impuls amb ‘catifa vermella’ per a la nova pagesia
La convocatòria s’emmarca dins del projecte del Departament «Catifa Vermella», una aposta estratègica per a simplificar i facilitar el camí a les noves generacions de pagesos i ramaders. L’objectiu és oferir un acompanyament integral que elimini barreres en el traspàs d’explotacions que no tenen continuïtat familiar, per a fomentar una cooperació directa i ordenada entre cedents i joves agricultors.
Dues línies d’ajut complementàries
El programa s’estructura en dues modalitats d’ajut que poden sol·licitar-se de manera independent o conjunta:
Ajut a la successió de l’explotació: Destinat a la persona cedent, preveu una prima màxima de 55.000 euros per a compensar el cost d’oportunitat de la cessió total de l’activitat a una persona jove d’entre 18 i 45 anys. Així mateix, el projecte de cooperació s’ha de formalitzar amb una persona cessionària sense vincles de parentiu fins a segon grau amb la persona cedent, i tampoc no pot recaure en una persona jurídica si entre els socis n’hi ha cap que mantingui aquest mateix grau de parentiu amb la persona cedent.
Ajut a la transmissió de coneixements: Consisteix en un suport econòmic de fins a 800 euros mensuals durant un període de mentoria de 12 mesos, com a màxim. Aquesta línia cobreix les despeses per a mantenir la persona jove contractada mentre aprèn les peculiaritats de l’explotació de la mà de la persona cedent i fins al moment en què es materialitza la transmissió de l’explotació a la persona jove.
Terminis i tramitació
Les persones interessades disposen d’un termini de dos mesos a partir de la publicació de la resolució al DOGC -el passat dilluns- per a presentar la seva sol·licitud. La tramitació s’ha de fer exclusivament per via telemàtica a través de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya.
Amb aquesta convocatòria, el Govern català referma el seu «compromís amb el sector primari, transformant el relleu generacional en una oportunitat per a modernitzar les estructures productives i garantir la sobirania alimentària del país».