L’espectacle de dansa «Ona», el dia 6 a Encamp

Encamp acollirà l’espectacle de dansa Ona. Serà el dissabte, dia 6 de juny, en dues sessions, a les 16 h i a les 17:30 h, a la sala de festes del Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp i està recomanat a infants de 2 a 5 anys. Ona és un espectacle íntim i poètic dissenyat especialment per a infants, creat per La Súbita i dirigit per Laura Alcalà Freudenthal.
Pensat dins del llenguatge del cos i el moviment, l’obra en qüestió combina dansa, objectes, llum i música en directe (violoncel) per a convidar el públic més petit a jugar amb les formes, les textures i les sensacions escèniques.
L’espectacle parteix de la pregunta “i si poguéssim veure totes les ones que ens envolten?”, traduïda en moviment, interacció amb objectes lumínics i universos visuals que estimulen la imaginació i l’exploració. Una proposta de petit format, molt adequada per al públic familiar i que combina art i joc en una experiència sensorial i poètica.
Cicle Cultural
El Cicle Cultural Encamp acull una programació, impulsada pel Departament de Cultura del Comú, amb un conjunt de propostes aptes per a tots els públics, amb una gran varietat, complint l’objectiu d’arribar a tots els segments d’edat de la població, des d’infants fins a gent gran. Així, des del gener fins al mes de juny hi ha esdeveniments de diferents àmbits i tipologies, com actes de música en directe, musicals, teatre, dansa, recitals o espectacles contemporanis.