Es tanca la 43a OTSO Travessa d’Encamp amb una valoració ”molt positiva” dels corredors

La 43a OTSO Travessa d’Encamp ha posat aquest diumenge el punt final a tres dies d’intensa activitat esportiva i gran ambient a la plaça dels Arínsols. La jornada ha acollit les darreres proves del programa (7K, 12K i 21K) amb sortides a les 8 h, 8.45 h i 9.30 h. L’esdeveniment ha tancat amb una valoració molt positiva per part dels participants, tal com ha destacat Jordi Solé, director d’OTSO Sport, «ja que tots els comentaris dels corredors són molts positius respecte al marcatge, els voluntaris dels avituallaments i dels recorreguts”.
El cònsol menor, Xavier Fernàndez, ha assegurat que ha estat “tot un èxit” i que ja “estem enfocats en la 44a edició”. Així mateix, ha destacat la importància d’esdeveniments com aquest, que “durant els mesos de maig, juny i l’estiu tenen molta presència, sobretot en la dinamització del teixit econòmic de la parròquia”,
El primer corredor en creuar la línia d’arribada ha estat el kenyà Robert Pkemoi, vencedor de la 21K amb un temps d’1 h 52 min 24 s. El podi masculí l’han completat el francès Louis Dumas (1:55:48), guanyador també del quilòmetre vertical, i l’espanyol Abel Carretero (1:57:27). En categoria femenina, la victòria de la 21K ha estat per a la neozelandesa Caitlin Fielder, amb un temps de 2 h 22 min 11 s. La segona i tercera posició han estat per a les espanyoles Rosa Maria Nieto (2:32:14) i Georgina Gabarró (2:33:18).
Pel que fa a la 12K, el triomf masculí ha estat per a l’espanyol Santi Hoyos, que ha completat el recorregut en 1 h 38 min 06 s. L’han seguit David Gutiérrez (1:40:43) i Martí Vallbona (1:40:44). En categoria femenina, la victòria ha estat per a l’andorrana Ariadna Cerezo, amb un temps de 2 h 07 min 25 s. El podi l’han completat també l’andorrana Tania Barbosa (2:09:28) i l’espanyola Cristina Galán (2:18:18).
A la 7K, l’andorrà Kim Ambor s’ha proclamat vencedor amb un registre de 49 min 67 s, seguit de l’espanyol Marc Manzano (50:42) i Albert Blasco (57:02). En categoria femenina, la guanyadora ha estat l’espanyola Laia Rodríguez, amb un temps de 57 min 03 s. La segona posició ha estat per a Elia Villas (1:01:17) i la tercera per a l’andorrana Cristina Mayoral (1:08:10).
La cursa més antiga dels Pirineus tanca la seva 43a edició
La plaça dels Arínsols ha acollit a les 14 h l’entrega de premis, que ha servit per a posar punt final a l’esdeveniment amb un sorteig de material OTSO entre tots els participants. La cònsol major d’Encamp, Laura Mas, els consellers Benjamí Rascagnères i Judith Torres, el director de Producte i Nous projectes d’Andorra Turisme, Enric Torres, i el director d’OTSO Sport, Jordi Solé, han repartit les medalles i els premis als guanyadors de cada categoria.
La 43a OTSO Travessa d’Encamp, considerada la cursa més antiga dels Pirineus, ha reunit del 22 al 24 de maig prop de 1.400 inscrits a la parròquia. Aquesta edició ha tingut també un vessant solidari: un euro de cada inscripció s’ha destinat a la lluita contra el càncer infantil a través del Memorial Jaume Bou. La recaptació es destinarà íntegrament al SJD Pediatric Cancer Center Barcelona de l’Hospital Sant Joan de Déu, centre de referència en investigació i tractament del càncer pediàtric.
Seguiment de la cursa i resultats: https://otsotravessa.v3.livetrail.net/es/2026.