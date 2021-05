La Generació Z desafia el lideratge tradicional de les empreses

La ‘Generació Z’ (els nascuts entre 1994 i 2010), el teletreball que ha arribat per quedar-se després de la pandèmia i unes habilitats digitals extremadament desenvolupades estan canviant les regles tradicionals en el lideratge i en els departaments de recursos humans d’organitzacions i empreses. Molts experts mantenen que el mercat laboral patirà una autèntica transformació amb la incorporació d’aquests nous treballadors.

Fernando Garrido, orientador i mentor especialitzat en aquesta generació, explica que “més si cap en aquests moments de grans canvis tecnològics i socials derivats de la pandèmia en els quals guanyen una especial importància les capacitats i el sentit de la vida dels més joves. Cal ‘aprendre d’ells per adaptar-nos ràpidament als canvis i modificar les nostres empreses per acollir-los i aconseguir el seu talent”.

Aquest nou paradigma afecta clarament als tradicionals valors corporatius i als departaments de recursos humans. Segons un informe de Deloitte sobre les tendències mundials del capital humà, els beneficis i el treball signifiquen més que diners per als empleats de la Generació Z. Els que pertanyen a aquesta generació donen mostres de voler satisfer la necessitat d’autorealització desitjant que el seu treball serveixi d’alguna cosa, que tingui significat i propòsit.

En aquest sentit, Fernando Garrido assenyala que perquè aquests individus se sentin vinculats i compromesos amb qualsevol organització, les empreses han de ser conscients que els empleats d’avui estan buscant treballs que estiguin alineats amb la seva ètica, els seus valors i les seves necessitats. No obstant això, la majoria de les companyies del nostre entorn continuen ancorades en vells patrons i batallant contra els desitjos de llibertat i d’individualitat dels seus treballadors sense encara descobrir quin valor poden proporcionar-los per a retenir-los.

“A diferència de les tradicionals recompenses salarials i dels ascensos amb els quals la majoria de nosaltres, igual que els nostres pares i avis, estàvem satisfets, el reconeixement és vital perquè aquests nous treballadors generin un sentit de pertinença, així com sentir que les seves empreses es preocupen per la seva salut i el seu benestar”, manté l’orientador.

És per això que les companyies d’avui estan obligades a desbloquejar el valor que resideix a fer que un empleat se senti digne d’agraïment i adaptar-lo a la força laboral del futur, que és com es coneix a la Generació Z. Aquests nous treballadors és un grup dinàmic, inquisitiu, intel·lectual i culturalment divers, i mantenir-los ancorats a un lloc i en una mateixa empresa durant molt de temps es convertirà en tot un desafiament. Mostres d’això és que el 52% dels empleats que pertanyen a aquesta generació valora com un factor de confiança que l’empresa ofereixi flexibilitat sobre quan i on treballar, segons la web d’ocupació Job Today.

“Atès que el teletreball i la formació d’equips virtuals estan guanyant terreny ràpidament i més amb les condicions actuals de confinament per coronavirus, el tractament diferenciat i ajustat a les seves capacitats és més importants que mai per a fomentar el sentit de pertinença per als empleats de la nova era que desitgen sentir una connexió amb el seu treball i les empreses per a les quals treballen”, assenyala Fernando Garrido.

És per això que les companyies han de considerar noves estratègies per a oferir una experiència que estigui més alineada amb les preferències individuals i no tant amb el grup. Allunyar-se de les ofertes tradicionals és vital, igual que ho és la personalització dels incentius, l’adaptació del lideratge i el reconeixement en termes de flexibilitat i desenvolupament personal o professional. “Tot això enfortirà la connexió entre els empleats i els seus respectius caps, la qual cosa els farà valorar encara més l’associació”, remarca aquest expert.

En aquest sentit, moltes empreses, especialment dins la indústria d’assegurances, estan emprant múltiples solucions basades en Big Data per a interactuar amb ells i han descobert que els empleats tenen requisits diferents. La veritat és que en un món on les expectatives dels empleats evolucionen constantment, les companyies han de superar els límits de la indústria per abordar el lideratge, la compensació i els beneficis socials. “Haurien de centrar-se més a construir relacions positives a llarg termini amb els treballadors, amb la intenció de comprendre el que els empleats necessiten i valoren a cada moment“, assenyala Fernando Garrido.

Per fomentar un sentit d’inclusió i acceptació, és imprescindible realinear recompenses i reconeixements per crear una relació sòlida dins de l’empresa. Si bé la majoria de les organitzacions brinden incentius tangibles, l’atenció ha de centrar-se en els aspectes no professionals. Els professionals de recursos haurien de tractar que les recompenses i el reconeixement siguin simples, productius i permetin que les persones creixin, oferint el suport necessari i la motivació d’acompliment per aconseguir un futur equitatiu i dinàmic per a tots. Per exemple, donar als empleats l’oportunitat de mostrar els seus talents, passatemps i creativitat o realitzar tallers de benestar emocional i físic que encoratgin als empleats a llarg termini.

Tot això evidència que en el futur les companyies també necessitaran avaluar els seus sistemes i estratègies segons les expectatives socials i generacionals, i fer ajustos perquè la seva gestió pugui impulsar i donar cabuda en elles a la nova força laboral.

