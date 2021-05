Què fa falta perquè un pneumàtic sigui 100% sostenible?

La sostenibilitat ambiental juga un paper cada vegada més rellevant. Amb l’objectiu de minimitzar l’impacte de les activitats humanes es busquen recorreguts circulars en tots els elements, pneumàtics inclosos. És possible fabricar pneumàtics 100% sostenibles?

Recerques en R+D en tecnologia de materials de marques líders han demostrat que és possible desenvolupar tecnologia que minimitzi o redueixi l’impacte dels pneumàtics en les diferents fases de la seva fabricació i, fins i tot, després de la seva retirada. Però, què s’entén per pneumàtic sostenible? Com ha avançat la tecnologia?

El pneumàtic ideal serà aquell que no requereixi l’extracció de materials d’entorns naturals per a la seva fabricació. Comptarà amb impacte ambiental gairebé nul durant la seva vida útil, i serà totalment reciclable, si pot ser amb una fase intermèdia de reutilització en altres sectors que eviti, al seu torn, un impacte ambiental en aquest sector.

El cautxú és un component bàsic en el procés de fabricació dels pneumàtics. Ho ha estat des de fa gairebé dos segles. No obstant això, ja és possible destil·lar cautxú sintètic derivat de residus. La tecnologia de Pirowave, per exemple, permet produir estirè reciclat a partir del material plàstic d’envasos com a terrines de iogurt o safates alimentàries.

Amb aquest monòmer es pot fabricar després poliestirè i cautxú sintètic. Parlem de xifres de reciclatge de 42.000 milions d’envasos de iogurt anuals, la qual cosa suposa una fita més en circularitat de materials. Un suport més per a evitar impactes ambientals en boscos o selves.

Pel que fa a la reutilització dels pneumàtics, abans del seu reciclatge final, els pneumàtics poden tenir una segona vida en diferents àmbits. Són coneguts els parcs infantils que fan ús de pneumàtics per a conformar parts de gronxadors.

I parlant ja del reciclatge, hi ha moltes possibilitats per a l’ús de material dels pneumàtics una vegada aquests han arribat al final de la seva vida útil. Entre elles, l’asfaltatge de carrers i carreteres.

Un altre ús és fer barreres de seguretat més segures, gespa artificial o com a aïllants acústics, entre altres. Resulta evident que un pneumàtic encara pot aportar quan deixa de rodar.

Per circulaseguro.com / AMIC – Tot Sant Cugat