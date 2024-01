La G3 de les AndbankGSeries 2024 s’ajorna per la climatologia

El pilot Xavi España damunt la seva moto (FotoEsport)

A contracor, els organitzadors de les AndbankGSeries s’han vist obligats a prendre la dolorosa decisió d’ajornar el meeting (G3) que s’havia de disputar dissabte que ve (dia 3 de Febrer). Les altes temperatures que es registren al Port d’Envalira (2400 metres) no permeten treballar amb normalitat a la pista del Circuit Andorra – Pas de la Casa.

Així comentava Alex Bercianos (director de la instal·lació andorrana), el motiu de l’ajornament: “La situació anticiclònica que està afectant en general tot el país i que segons les previsions s’allargarà fins al dia 5 de febrer, els mapes meteorològics no preveuen canvis fins a aquesta data. Així doncs, creiem que la decisió més coherent, tant per als competidors i les seves mecàniques com per a mantenir la pista amb un mínim de condicions per a poder recuperar-la en el moment que la “meteo” canviï, és la d’ajornar una setmana la competició”.

A més, Bercianos va voler recalcar que: “La pressió que exerceix sobre la pista un meeting de les AndbankGSeries és molt superior a la que pugui exercir qualsevol activitat que es faci diàriament al Circuit Andorra. És evident, que les mànegues que es disputen en competició en què els pilots ho donen tot per guanyar tenen una repercussió molt més gran, pel que fa al desgast de pista, que els cursos d’iniciació que s’imparteixen diàriament a la instal·lació, per anomenar una de les activitats més habitual”.

Així doncs, la recta final del calendari de les AndbankGSeries queda d’aquesta manera: la G3 es disputarà el 10 de febrer mentre que una setmana després, el 17 de febrer, finalitzarà el campionat amb la disputa de la G4.