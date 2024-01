El Servei de Política Lingüística engega les sessions formatives a les aules en el marc del 10è Concurs RECcrea

Els premiats en la passada edició del RECcrea amb la ministra Mònica Bonell al centre de la imatge (SFGA)

El Servei de Política Lingüística del Govern ha posat en marxa la fase formativa del desè Concurs de curtmetratges RECcrea, en col·laboració amb l’Associació Ull-Nu, amb una trentena de sessions a les aules de tercer i quart de segona ensenyança a tots els sistemes educatius del país. Els professionals d’UIl-Nu orienten els alumnes en l’elaboració dels guions i dels curtmetratges, la direcció d’actors i la supervisió del treball audiovisual, a través de diverses formacions que clouran al març.

El RECcrea és un projecte de dinamització adreçat als estudiants de 3r i 4t de segona ensenyança, i equivalents, per a promoure la creativitat audiovisual, amb el patrocini de Pyrénées Andorra. Els curtmetratges han de ser en català, de temàtica lliure i no poden durar més de vuit minuts. Les bases completes es poden consultar al web www.catala.ad i el termini per a lliurar els originals s’acaba el 26 d’abril.

Els tres primers classificats rebran vals de compra per a Pyrénées Andorra (700, 500 i 300 euros, respectivament) i els seus curts s’emetran a Andorra Televisió. A més, tots els finalistes rebran un diploma acreditatiu i un obsequi. El RECcrea, que també compta amb el suport dels centres educatius i de Ràdio i Televisió d’Andorra, va rebre en l’edició passada 18 originals, en què van prendre part una vuitantena d’alumnes. El curt guanyador va ser No hi caiguis, de Raquel García, Mariona Rayo i Blanca Sacristan, de l’Escola Andorrana d’Ordino.