La FIS confirma la candidatura d’Andorra per als Campionats del Món 2029, a més de la de Narvik i Val Gardena

Una imatge de les Finals de la Copa del Món d’esquí alpí 2023 celebrades a Andorra (Oriol Molas)

Aquest dilluns finalitzava el termini per a presentar les candidatures per a albergar els Campionats del Món d’esquí alpí de 2029, cita a la qual concorre Grandvalira Resorts amb els sectors de Soldeu El Tarter. La Federació Internacional d’Esquí (FIS), després de la primera jornada del FIS Technical Committee Meetings que s’està celebrant des d’avui dimecres i fins divendres, a Dubrovnik (Croàcia), ha oficialitzat la candidatura andorrana, a més de les de Narvik (Noruega) i Val Gardena (Itàlia).

Aquesta és la segona vegada que Andorra presenta candidatura per a ser seu dels Campionats del Món, i també és la segona de la candidatura noruega, mentre que la italiana de Val Gardena és la primera ocasió que ho fa per aquesta data.

Ara, els organitzadors tenen fins a l’1 d’agost d’aquest 2023 per a presentar un dossier detallat amb l’oferta de cada candidatura. S’hauran de centrar en un qüestionari FIS específic que demana detalls del pla organitzatiu, com ara la gestió esportiva, el lloc, instal·lacions, llegat, potencial laboral, voluntariat, sostenibilitat i medi ambient, integritat esportiva, allotjament, transport, seguretat, drets comercials i màrqueting, capacitat d’operacions de transmissions i serveis dels mitjans, comunicació i promoció, cerimònies, atenció a l’espectador, festival d’esquí, aspectes legals, estructura organitzativa i finançament.

Una vegada superada aquesta data d’estiu amb el qüestionari rebut per part de la FIS, es durà a terme una reunió formal amb cada candidatura, però ja a la tardor.

A l’abril de 2024 es faran públics tant els qüestionaris de les candidatures com els informes de la FIS, que seran distribuïts a les diferents federacions nacionals, els presidents dels comitès tècnics i el consell de la FIS.

Per últim, durant el 55è Congrès Internacional d’Esquí que se celebrarà a Reykjavik (Islàndia) durant la primavera del 2024 -inicialment, el 4 de juny-, cada candidat realitzarà la seva presentació final davant del Consell de la FIS, que serà qui, finalment, escollirà els organitzadors dels Campionats del Món 2029.

A Dubrovnik, per part de la FAE es troben el president Pepi Pintat, el vicepresident Patrick Toussaint, el director d’alpí Roger Vidosa, a més d’Antoni Crespo i Bernat Escoda, que participen en diferents reunions. Per part de Grandvalira Resorts també hi són David Hidalgo, director general de la candidatura Andorra 2029, Marc Mitjana, secretari general, i Santi López, director esportiu.