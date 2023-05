Aquest divendres se celebra la 9a Marxa Popular de l’Associació Marc GG

Vídeo: Promocions Lira

L’Associació Marc GG d’ajuda mútua per una pèrdua organitza un any més la seva Marxa Popular que recorrerà els carrers d’Escaldes-Engordany i Andorra la Vella aquest diumenge, 7 de maig, i que arriba a la seva novena edició. La sortida es farà al Prat del Roure, a Escaldes-Engordany, a les 10:30 hores i les inscripcions es podran fer el divendres, de les 16 a les 20 hores, a Illa Carlemany. També es podrà realitzar la inscripció el dissabte, dia 6, de les 11 a les 20 hores. Finalment, el mateix diumenge, 7 de maig, de les 9 a les 10:30 hores al punt de sortida. Promocions Lira ha preparat un vídeo molt divertit per ajudar a promocionar la marxa.

La marxa, amb un recorregut pels carrers d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, d’uns 3,5 quilòmetres, és apte per a tothom i té per objectiu ser un punt de trobada i una jornada per a recordar aquells que ja no hi són. D’aquí el lema de la marxa “Correm per ells”.

Amb un preu de 8 euros es posaran a la venda les inscripcions que inclouen la samarreta de regal i alguna sorpresa més. Es podran adquirir demà divendres 5 i dissabte 6 a l’Illa Carlemany i a la sortida el mateix diumenge. Tot el que es recapti servirà per a continuar la tasca social que fa l’Associació Marc GG i que es focalitza en diferents accions per a acompanyar a les persones que estan passant un dol com els grups de suport o altres activitats com conferències i tallers.

A més, tothom qui assisteixi a la marxa, podrà participar de la rifa que es farà a l’arribada i podrà guanyar magnífics regals donats pels diversos patrocinadors.