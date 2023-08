La festa de Sant Julià no requereix activar el protocol del punt lila

El punt lila i el punt de socors per la festa major de Sant Julià (Creu Roja)

El balanç de la festa major de Sant Julià de Lòria és positiu i no ha requerit cap activació del protocol de punt lila en el marc dels cinc dies de festa. La població valora molt positivament i agraeix la presència d’aquest dispositiu, i diverses persones s’han apropat per a saber com funciona i reconeixen que els dona més seguretat. El punt de primers auxilis ha fet unes dotze actuacions aquesta vegada majoritàriament per ferides i malestar.

La nit que va requerir més actuació va ser l’última, la del dimarts, amb cinc de les dotze totals. Tres de les dotze fetes, durant la festa major, van requerir la intervenció del SUM. El pròxim punt lila, pilotat per Creu Roja Andorrana, amb una infermera, una tècnica de l’àrea social, a més de voluntàries i voluntaris, estarà a partir de divendres i cada dia de la festa major d’Andorra la Vella a la plaça Guillemó, davant de La Llacuna.

Aquest dispositiu ha complert una vegada més, per a la festa major de Sant Julià, una de les seves missions que és estendre, de forma massiva, la informació necessària per a saber com actuar davant un cas de violència de gènere i fer que les víctimes sàpiguen que no estan soles.