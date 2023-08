La Seu “acomiada” les pantalles de metacrilat

L’abans i el després de les pantalles de metacrilat a les instal·lacions municipals de la Seu (RàdioSeu)

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha començat a retirar les mampares protectores de metacrilat que hi ha hagut aquests darrers anys a tots els taulells d’atenció al públic, tant de l’edifici consistorial com de la resta d’instal·lacions de competència municipal.

Aquesta acció es duu a terme després que aquest començament de juliol les autoritats sanitàries decretessin la fi de l’emergència sanitària per a fer front a la COVID-19. Cal recordar que aquestes mampares es van instal·lar com a mesura efectiva per a evitar la propagació del virus i la seva transmissió de persona a persona, juntament amb d’altres accions conegudes com ara l’ús de la mascareta.

Per tant, ara quedaran lliures de mampares l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) i l’Oficina de Recaptació i el Servei d’Habitatge, pel que fa l’edifici de l’Ajuntament. També es farà el mateix a la Biblioteca Sant Agustí i a les recepcions del Centre cultural Les Monges, l’Escola Municipal de Música i l’Oficina Jove del Centre Cívic L’Escorxador.

També es torna a la normalitat, tot retirant aquestes separacions, a les recepcions del Consorci d’Atenció a les Persones (CAPAU), ubicat al Centre Cívic El Passeig, i del Centre Empresarial i Tecnològic de l’Alt Pirineu (CETAP).