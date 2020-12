La Federació espanyola d’Esports d’Hivern demana que es faciliti l’inici de la temporada

El president de la Federació Espanyola d’Esports d’Hivern (RFEDI), l’aranès May Peus, ha tramès una carta al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, i als governs de les comunitats autònomes on hi ha estacions d’esquí (entre elles Catalunya), en la qual demana que les administracions públiques facilitin l’inici i el desenvolupament de la temporada d’esports de neu, enfront de les actuals restriccions per contenir l’avenç de la COVID-19.

A la missiva, May Peus hi exposa que els darrers dies s’ha parlat i debatut sobre la viabilitat de l’obertura de les estacions d’esquí, les quals, recorda, són “els llocs d’entrenament i competició dels nostres esportistes d’hivern“. També esmenta que el 14 d’octubre passat el Congrés dels Diputats va aprovar la denominació de l’esport com una “activitat d’interès general” per a “la reconstrucció econòmic-social del país”. Peus subratlla que, en el cas dels esports d’hivern, com el seu nom indica, aquests “s’han de desenvolupar necessàriament en els propers mesos”, i recorda que les estacions han fet un esforç per garantir que es practiquen “en entorns segurs i amb distància social, de manera que el virus no pugui contagiar-se d’unes persones a unes altres”.

A això hi afegeix que al llarg dels mesos anteriors d’altres esports a l’aire lliure, com ara el ciclisme, el golf i el senderisme, ja han demostrat que la seva pràctica és totalment compatible amb la prevenció del virus, i que tots ells són “un actiu imprescindible per a la salut i el benestar social permetent l’equilibri necessari entre salut física i mental”.

Les estacions ja s’han posat a prova a l’estiu

En aquest sentit, l’ens federatiu reivindica que “els esports d’hivern reuneixen tots els requisits per desenvolupar-se de manera segura” i que ja han treballat els darrers mesos “estretament amb el Consell Superior d’Esports (CSD) i el Ministeri de Cultura i Esport espanyol per consensuar un protocol per a la tornada a la pràctica esportiva i competitiva. La carta també remarca que “paradoxalment, en menys de 6 mesos tindrem les dues edicions dels Jocs Olímpics (els d’estiu a Tòquio, aquest estiu vinent, i els d’hivern a Pequín el febrer de 2022) i que els esportistes de la delegació espanyola “hi han arribar de la millor manera possible, tant els d’estiu com els d’hivern”.

Pel que fa estrictament a les estacions, May Peus recorda que durant l’estiu moltes d’elles ja van obrir les seves instal·lacions als visitants i van demostrar “que amb la seva guia de bones pràctiques i recomanacions de prevenció de l’ATUDEM, es pot viatjar en els remuntadors d’una manera segura, amb un risc força inferior al que hi ha en els desplaçaments habituals dins de les ciutats”.

L’OMS recomana l’activitat física a l’aire lliure

Finalment, el dirigent pirinenc apunta que “l’OMS ha declarat la idoneïtat de realitzar activitats a l’aire lliure, també com una forma de dispersió i desconcentració poblacional focalitzada“, que “la Comissió Europea ha deixat clar que cada país membre és sobirà per prendre decisions”, i que, a més a més, l’esquí és un sector essencial per donar vida i activitat econòmica a moltes zones de muntanya i a una part del que s’ha batejat com “l'”Espanya buida”.

El comunicat acaba subratllant que “la salut és i ha de ser una prioritat”, però que “és lògic pensar que els esports de neu, organitzats de manera ordenada i amb totes les garanties sanitàries, poden arribar a ser també una forma de contenir la pandèmia”, perquè “fer exercici a l’aire lliure té una influència positiva, especialment en moments d’estrès físic i psicològic com el que per desgràcia estem patint”. Per tot plegat, May Peus demana que les administracions implicades, com ara els governs català i espanyol, facilitin l’inici de la temporada d’hivern.